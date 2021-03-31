TFF 1. Lig’de 28. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan

16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Ankaraspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan

4 Nisan Pazar:

13.30 Altınordu-Eskişehirspor: Caner Ak

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Bursaspor -Altay: Mustafa Kürşad Filiz