TFF 1. Lig’de 22. hafta mücadelesi başlayacak

TFF 1. Lig’de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22. haftanın programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)

16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

16 Şubat Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)