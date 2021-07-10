Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi play-off finalinde Balıkesirspor ile Yılport Samsunspor karşılaştı.

Balıkesirspor, 6. dakikada Oltion Bilalli’nin attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Karadeniz ekibi, geriye düştüğü maçı 61. dakikada Emirhan Gürler ve 90. dakikada Emirhan Koca’nın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Yılport Samsunspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

TFF 1.Lig U19’un üçüncülük maçında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi 9. dakikada Hasan Sabri Karaca ve 74. dakikada Abdullah Tazgel'in golleriyle 2-0 Bursaspor kazandı ve finalleri üçüncü bitirdi.

Normal sezonu lider bitiren Yılport Samsunspor, çeyrek finalde Adana Demirspor’u 2-1, yarı finalde ise Bursaspor’u 4-0 yenerek final vizesi almıştı. Normal sezonu 4.basamakta tamamlayan Balıkesirspor ise çeyrek finalde Bandırmaspor’u uzatmada 2-1 mağlup etmiş, yarı finalde ise Altınordu’yu 1-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.