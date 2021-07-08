Antalya'da devam eden TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri finallerinde heyecan sürüyor. Yarı final mücadelesinde Yılport Samsunspor, Bursaspor ’u Semih Mert Çakır, Ali Kılıç, Yunus Emre Çift ve Kadir Yiğit(kk)'in golleriyle 4-0 mağlup ederek finale yükseldi ve 10 Temmuz’da oynanacak şampiyonluk maçında Balıkesirspor’un rakibi oldu.

Mücadeleyi TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takım antrenörleri de izledi.

U19 Gelişim Ligleri finalleri yarın yapılacak tek karşılaşma ile devam edecek. Saat 20.00'de Galatasaray A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. Süper Lig U19'da finale yükselebilmek için mücadele edecek.

Maçlarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. Müsabakalarda VAR sistemi uygulanacak.