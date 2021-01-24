MENÜ

TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Altay: 0

TFF 1. Lig’in 18. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçı Yılport Samsunspor kazanmayı başardı. Evinde güçlü rakibi Altay'ı son anlarda Nadir Çiftci'nin golüyle yenen Samsunspor 36 puanla 2.sırada yer aldı

24 Ocak 2021, Pazar 21:22 Son Güncelleme:
- A +
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Altay: 0

TFF 1. Lig’in 18. hafta maçında Yılport Samsunspor evinde Altay'ı 1-0 yendi. Maçın son anlarında Nadir Çiftci'nin golüyle galip gelen Samsunspor 36 puanla 2.sırada yer aldı. Altay ise 32 puanla 4.sırada kaldı


Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje (Dk. 89 Rahman Buğra Çağıran), Savicevic (Dk. 89 Ferhat Çulcuoğlu), Burak Çalık (Dk. 73 Coureur), Yasin Öztekin (Dk. 85 Guido Koçer), Gökhan Karadeniz (Dk. 73 İlyas Kubilay Yavuz), Nadir Çiftçi

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Thiam (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Scuk (Dk. 85 Yılmaz Özeren), Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 90 Eren Erdoğan), Erhan Çelenk (Dk. 81 Regattin), Paixao

Gol: Dk. 87 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Djedje, Dk. 79 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 19 Thiam (Altay)

 AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...