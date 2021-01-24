TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Altay: 0

TFF 1. Lig’in 18. hafta maçında Yılport Samsunspor evinde Altay'ı 1-0 yendi. Maçın son anlarında Nadir Çiftci'nin golüyle galip gelen Samsunspor 36 puanla 2.sırada yer aldı. Altay ise 32 puanla 4.sırada kaldı
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje (Dk. 89 Rahman Buğra Çağıran), Savicevic (Dk. 89 Ferhat Çulcuoğlu), Burak Çalık (Dk. 73 Coureur), Yasin Öztekin (Dk. 85 Guido Koçer), Gökhan Karadeniz (Dk. 73 İlyas Kubilay Yavuz), Nadir Çiftçi
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Thiam (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Scuk (Dk. 85 Yılmaz Özeren), Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 90 Eren Erdoğan), Erhan Çelenk (Dk. 81 Regattin), Paixao
Gol: Dk. 87 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Djedje, Dk. 79 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 19 Thiam (Altay)
AA