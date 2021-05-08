TFF 1. Lig şampiyonluk maçları şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1. Lig’in 34. ve son haftasında yarın oynanacak 3 karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak. Ligde 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30’da başlayacak ve Süper Lig ’e yükselecek 2 takımın belli olacağı Menemenspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor müsabakalarının, TFF 1. Lig özel programında aynı anda ekranlara geleceği belirtildi.

Tunç Kayacı ve Yücel İldiz’in yorumlayacağı karşılaşmalarda tüm kritik pozisyonların tam ekran olarak yayına aktarılacağı ifade edildi.