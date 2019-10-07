TFF 1. Lig puan durumu! Haftanın maçları ve sonuçlar...

TFF 1. Lig pazar günü oynanan 4 maçla tamamlandı. Ümraniyespor zorlu maçta Adanaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Hatayspor deplasmanda Osmanlıspor'u tek golle mağlup etti. Erzurumspor sahasında Altınordu'yu kendi sahasında mağlup etti. Haftanın sürprizini ise Menemenspor, Adana Demirspor deplasmanında gerçekleştirdi...

TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Altay-Bursaspor: 2-1

Giresunspor-Akhisarspor: 1-0

Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: 1-3

İstanbulspor-Keçiörengücü: 1-1

Balıkesirspor-Boluspor: 3-2

Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1

Osmanlıspor-Hatayspor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 1-0

Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1

Ligin 7. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

- 8. haftanın programı

18 Ekim Cuma:

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor

16.30 Boluspor-Giresunspor

19.00 Adanaspor-İstanbulspor

19.00 Altınordu-Altay

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor