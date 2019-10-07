TFF 1. Lig puan durumu! Haftanın maçları ve sonuçlar...
TFF 1. Lig'in 7. haftası tamamlandı. Adanaspor'u 2-1 yenen Cesar Grup Ümraniyespor puanını 14'e çıkartarak aynı puana sahip Hatayspor'un önünde haftayı lider tamamladı. İşte TFF 1. Lig haftanın sonuçları ve puan durumu...
TFF 1. Lig pazar günü oynanan 4 maçla tamamlandı. Ümraniyespor zorlu maçta Adanaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Hatayspor deplasmanda Osmanlıspor'u tek golle mağlup etti. Erzurumspor sahasında Altınordu'yu kendi sahasında mağlup etti. Haftanın sürprizini ise Menemenspor, Adana Demirspor deplasmanında gerçekleştirdi...
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TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Altay-Bursaspor: 2-1
Giresunspor-Akhisarspor: 1-0
Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: 1-3
İstanbulspor-Keçiörengücü: 1-1
Balıkesirspor-Boluspor: 3-2
Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1
Osmanlıspor-Hatayspor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 1-0
Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1
Ligin 7. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
- 8. haftanın programı
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor
16.30 Boluspor-Giresunspor
19.00 Adanaspor-İstanbulspor
19.00 Altınordu-Altay
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor