TFF 1. Lig puan durumu, fikstür ve maç sonuçları

TFF 1. Lig’de 33. hafta maçları tamamlandı. Ligde ilk üç sıradaki takımlar kazandı ve sıralama değişmedi. Sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor’u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 67’e çıkardı ve son hafta öncesinde averajla liderliğini sürdürdü. Evinde Akhisarspor’u 3-0 yenen GZT Giresunspor, puanını 67 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Akhisarspor ise bu yenilgiyle Eskişehirspor ve Ankaraspor’un ardından ligden düşen üçüncü ve son takım oldu. Yılport Samsunspor da evinde Ankaraspor’u 3-1 yenerek puanını 67’ye yükseltti ve haftayı averajla 3. basamakta tamamladı.

Sonuçlar

Eskişehirspor- Bursaspor : 1-5

Yılport Samsunspor-Ankaraspor: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Menemenspor: 4-1

GZT Giresunspor-Akhisarspor: 3-0

Altınordu-Tuzlaspor: 3-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay: 0-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: 3-2

İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 3-0

Puan durumu

TFF 1. Lig’de 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P

1.ADANA DEMİRSPOR 33 20 7 6 60 26 34 67

2.GZT GİRESUNSPOR 33 20 7 6 52 24 28 67

3.YILPORT SAMSUNSPOR 33 19 10 4 56 30 26 67

4.İSTANBULSPOR 33 18 7 8 60 34 26 61

5.ALTAY 33 19 3 11 62 36 26 60

6.ALTINORDU 33 16 9 8 53 45 8 57

7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 33 16 7 10 46 28 18 55

8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 33 14 8 11 45 42 3 50

9.TUZLASPOR 33 14 5 14 45 51 -6 47

10.BURSASPOR 33 14 4 15 56 54 2 46

11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 33 12 6 15 45 47 -2 42

12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 33 11 6 16 35 41 -6 39

13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 33 9 8 16 35 48 -13 35

14.ADANASPOR 33 9 7 17 44 53 -9 34

15.MENEMENSPOR 33 7 13 13 37 58 -21 34

16.AKHİSARSPOR 33 8 5 20 35 58 -23 29

17.ANKARASPOR 33 6 8 19 33 59 -26 26

18.ESKİŞEHİRSPOR 33 1 8 24 23 88 -65 8

Not: Eskişehirspor’un 3 puanı silindi.

34. Hafta

TFF 1. Lig’de henüz programı açıklanmayan 34. ve son haftanın maçları şöyle:

Adanaspor-Yılport Samsunspor

Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor

Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu

Menemenspor-Adana Demirspor

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü

Ankaraspor-İstanbulspor

Tuzlaspor-GZT Giresunspor

AA