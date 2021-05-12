TFF 1. Lig Play-Off maç programında değişiklik
TFF 1. Lig Play-Off yarı final maçlarının tarihi değişti. 16 ve 17 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan yarı final ilk maçlarının 17 ve 18 Mayıs, 21 Mayıs’ta oynanması planlanan rövanş maçlarının ise 22 Mayıs’ta oynanacağı açıklandı.
TFF 1. Lig Play-Off yarı final ve final maç programında değişiklik yapıldı. Play-Off'ta ilk maçlar 17 ve 18 Mayıs'ta, rövanş maçları 22 Mayıs'ta oynanacak. Final müsabakası ise 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
TFF 1. Lig Play-Off finalinin oynanacağı şehir daha sonra ilan edilecek.
Karşılaşmaların yeni programı şöyle:
17 Mayıs Pazartesi:
20.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Mayıs Salı:
18.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
22 Mayıs Cumartesi:
18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)