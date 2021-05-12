TFF 1. Lig Play-Off maç programında değişiklik

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ve final maç programında değişiklik yapıldı. Play-Off'ta ilk maçlar 17 ve 18 Mayıs'ta, rövanş maçları 22 Mayıs'ta oynanacak. Final müsabakası ise 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

TFF 1. Lig Play-Off finalinin oynanacağı şehir daha sonra ilan edilecek.

Karşılaşmaların yeni programı şöyle:

17 Mayıs Pazartesi:

20.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Mayıs Salı:

18.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Mayıs Cumartesi:

18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)