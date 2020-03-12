TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - Eskişehirspor: 1

Stat: Osmanlı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu x, Murat Ergin Gözütok x
Osmanlıspor FK: Mele xx, Halil İbrahim Esen xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ali Eren İyican xx, Ayuk xx, Blagojevic xx, Todorovic xx, Tamer Aşık x (Oğuz Yıldırım dk. 78 x), Beykan Şimşek xx, Okan Deniz x (Barış Zeren dk. 46 ?, Batuhan Yılmaz dk. 69 x), Mertan Caner Öztürk xx
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, İlhami Siraçhan Nas
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Furkan Balaban xx, Cemali Sertel xx, Mevlüt Çelik xx, Mehmet Fevzi Yıldırım xx, Mehmet Özcan xx, Mete Kaan Demir xxx (Tolga Yakut dk. 84 ?), Alperen Kocabaş xx, Kıvanç Karakaş xx (Erdal Akdarı dk. 90+1 ?), Metehan Altunbaş xx, İbrahim Halil Öner xx (Hasan Uyğur dk. 70 x)
Yedekler: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Doğukan Ünal, Berkay Tanır,
Teknik Direktör: Mustafa Özer
GolLER: Mete Kaan Demir (dk. 38) (Eskişehirspor), Batuhan Yılmaz (dk. 90+3) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Halil İbrahim Esen, Ali Eren İyican (Osmanlıspor FK), İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan (Eskişehirspor)