TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'deki play off tarihleri belli oldu
TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Buna göre TFF 1. Lig'de play off'larda yarı finaller 17 ve 21 Mayıs'ta final müsabakası ise 25 Mayıs'ta oynanacak.
TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.
Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.
Play-off müsabaka tarihleri şöyle;
TFF 1. Lig
Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı
Misli.com 2. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Çarşamba
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazar
Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Perşembe
Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Pazartesi
Final: 28 Mayıs Cuma
Misli.com 3. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar: 6 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 10 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 15 Mayıs Cumartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 19 Mayıs Çarşamba
Finaller: 23 veya 24 Mayıs