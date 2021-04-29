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TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'deki play off tarihleri belli oldu

TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Buna göre TFF 1. Lig'de play off'larda yarı finaller 17 ve 21 Mayıs'ta final müsabakası ise 25 Mayıs'ta oynanacak.

29 Nisan 2021, Perşembe 17:10 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'deki play off tarihleri belli oldu

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

TFF 1. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma

Final: 25 Mayıs Salı


Misli.com 2. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Çarşamba

Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazar

Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Perşembe

Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Pazartesi

Final: 28 Mayıs Cuma


Misli.com 3. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 6 Mayıs Perşembe

Çeyrek Final 2. Maçlar: 10 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 1. Maçlar: 15 Mayıs Cumartesi

Yarı Final 2. Maçlar: 19 Mayıs Çarşamba

Finaller: 23 veya 24 Mayıs

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