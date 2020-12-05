MENÜ

TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - RH Bandırmaspor: 1

TFF 1. Lig’in 12. hafta maçında RH Bandırmaspor’u konuk eden Menemenspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

05 Aralık 2020, Cumartesi 18:10 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - RH Bandırmaspor: 1

Maçtan dakikalar

26. dakikada sağ taraftan ceza sahasına kadar giren Ruben Rayo topu ağlara gönderdi. 0-1

39. dakikada çalımlarla rakip ceza sahasına kadar giren Mohammed Kamara’nın şutu kalecide kaldı.

48. dakikada Mickael Pote’nin sağ taraftan ortasına kafayla vuran Lacina Traore’nin şutu kalecide kaldı.

59. dakikada rakip ceza sahasında oluşan karambolde Mohammed Kamara’nın pasında Sikiru Olatunbosun’un dokunduğu top ağlara gitti. 1-1

66. dakikada Sikiru Olatunbosun’un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta topu kaleci son anda kornere çeldi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Emre Malok xx, Kamil Çetin xx, Ogün Kamacı xx

Menemenspor: Gentian Selmani xx, Furkan Bayır x, Emre Batuhan Adıgüzel x, Taşkın Çalış xxx, Tidjani Anaane x (Murat Elkatmış dk. 81 ?), Ömer Şahbaş xx, Tayfun Aydoğan xx, Rıdvan Koçak xx, Adamu Alhassan xx, Sikiru Olatunbosun xxx, Mohammed Kamara xx (Vedat Erçin dk. 86 ?)

Yedekler: Amir Güren, David Domgjoni, Yusuf Talum, Cem Çelik, Berkan İbrahim Çakır, Oğulkan Aydın, Mehmet Aytemiz, Kubilay Yılmaz

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Onur Akbay xx, Mehmet Yiğit xx, Berat Satılmış xx, İshak Çakmak xx, Guy-Michel Landel xx, Doğan Can Davas xx, Ruben Rayo xx (Selçuk Alibaz dk. 79 x), Emir Halilovic xx, Mickael Pote xxx, Lacina Traore x (Fırat Arıkan dk. 88 ?)

Yedekler: Ali Serçek, Gökhan Değirmenci, Bora Onay Ergin, Mert Ali Tanrıkulu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Ruben Rayo (dk. 26) (Bandırmaspor), Sikiru Olatunbosun (dk. 59) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Guy-Michel Landel, Mickael Pote (Bandırmaspor), Mohammed Kamara, Emre Batuhan Adıgüzel, Tidjani Anaane (Menemenspor)

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