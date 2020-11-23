TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Altay: 2

Maçtan dakikalar:
12. dakikada Menemenspor atağında rakip ceza sahasına giren Olatunbosun’un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed, sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0
20. dakikada Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Olatunbosun’un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
27. dakikada Menemenspor ceza sahasındaki İbrahim’in röveşata pasında müsait durumda topla buluşan Kappel yerden vurdu, kaleci Selmani uzanarak topa sahip oldu.
38. dakikada sol çaprazdan Rasheed’in plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
45. dakikada Altay ceza sahasında Rasheed, Lokman’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Menemensporlu futbolcular penaltı beklerken, hakem Emre Kargın devam kararı verdi.
70. dakikada Altay’da Ziya yaklaşık 25 metreden şansını denedi, Selmani çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
71. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Özgür çok sert vurdu, top kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. 1-1
78. dakikada soldan Rasheed’in ortasında altı pasta topla buluşan Olatunbosun’un vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
81. dakikada sağdan ceza sahasına giren Erhan çizgiye inip topu penaltı noktası üzerine çıkardı. Yılmaz gelişine plase bir vuruşla Altay’ı öne geçirdi: 1-2
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Kargın xx, İbrahim Bozbey xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Menemenspor: Gentian Selmani xx, Furkan Bayır xx, David Domgjoni xx, Emre Batuhan Adıgüzel xx (Murat Elkatmış dk. 84 ?), Taşkın Çalış xx, Tayfun Aydoğan xx, Rıdvan Koçak xx, Adamu Alhassan x (Murat Erdemir dk. 46 x), Sikiru Olatunbosun xx, Şeref Özcan x (Mohammed Kamara dk. 70 x), İbrahim Akanbi Rasheed xx (Kubilay Yılmaz dk. 90+6 ?)
Yedekler: Amir Güren, Yusuf Talum, Bekir Can Sönmez, Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır, Mehmet Aytemiz
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Altay: Burak Öğür xx, Tolga Ünlü xx, İbrahim Öztürk xx, Lokman Gör xx, Özgür Özkaya xx, Adrien Regattin xx (Berkay Sülüngöz dk. 90+1 ?), Yılmaz Özeren xx, Harun Alpsoy x (Yekta Kurtuluş dk. 62 x), Jasmin Scuk x (Ziya Alkurt dk. 46 xx), Leandro Kappel xx (Erhan Çelenk dk. 71 x), Marco Paixao xx (Armand Gnanduillet dk. 62 x)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Kuban Altunbudak, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: İbrahim Akanbi Rasheed (dk. 12) (Menemenspor), Özgür Özkaya (dk. 71), Yılmaz Özeren (dk. 81) (Altay)
Kırmızı kartlar: Erkan Çelenk (dk. 89) (Altay), Sikiru Olatunbosun (dk. 90+9) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Adamu Alhassan, David Domgjoni, Rıdvan Koçak, İbrahim Akanbi Rasheed (Menemenspor), Özgür Kaya, Yekta Kurtuluş (Altay)