TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları öncesi heyecan dorukta. Futbolseverler bu sezon TRT ekranlarından maçları şifresiz olarak takip edebiliyor. TFF 1. Lig 4. hafta maç yayın programı da belli oldu. TFF 1. Lig'in 4. haftası bugün yapılacak İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak. Haftanın tüm karşılaşmaları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. İşte TRT'de haftanın TFF 1. Lig maçlarının yayın ekranı...

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı ve yayın ekranı şöyle:

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) - TRT SPOR

3 Ekim Cumartesi:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe) -> TRT AVAZ

14.00 Tuzlaspor- Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) - TRT SPOR

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk) - TRT SPOR

19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) - TRT SPOR

4 Ekim Pazar:

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni) - TRT AVAZ

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk) - TRT AVAZ

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) - TRT SPOR

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim) - TRT SPOR