TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 4. haftası bugün yapılacak İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak. Haftanın tüm karşılaşmaları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. İşte TRT'de haftanın TFF 1. Lig maçlarının yayın ekranı...
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları öncesi heyecan dorukta. Futbolseverler bu sezon TRT ekranlarından maçları şifresiz olarak takip edebiliyor. TFF 1. Lig 4. hafta maç yayın programı da belli oldu. TFF 1. Lig'in 4. haftası bugün yapılacak İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak. Haftanın tüm karşılaşmaları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. İşte TRT'de haftanın TFF 1. Lig maçlarının yayın ekranı...
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı ve yayın ekranı şöyle:
Bugün:
19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) - TRT SPOR
3 Ekim Cumartesi:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe) -> TRT AVAZ
14.00 Tuzlaspor- Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) - TRT SPOR
16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk) - TRT SPOR
19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) - TRT SPOR
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4 Ekim Pazar:
14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni) - TRT AVAZ
16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk) - TRT AVAZ
16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) - TRT SPOR
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim) - TRT SPOR