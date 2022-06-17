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TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Onur Göçmez

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlığa Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez seçildi.

17 Haziran 2022, Cuma 13:22 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Onur Göçmez

Seçildiği günden bu yana Bandırmaspor markasını ülke çapında yükselten Başkan Onur Göçmez, başarılı çalışmalarının karşılığını da almaya başladı. İstanbulspor'un Süper Lig 'e çıkmasının ardından Ecmel Sarıalioğlu'nun TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrılmasından sonra toplanan 19 kulübün temsilcileri, yeni başkan olarak Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'i seçti.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin başkanlığına seçilen Bandırmaspor Kulübü Başkanımız Onur Göçmez'i tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

İHA

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