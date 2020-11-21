TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Yılport Samsunspor: 0

Maçtan dakikalar
9. dakikada Giresunspor’da Hayrullah, sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasında bulunan Balde’nin vuruşunu kaleci Nurullah kornere çıkardı.
14. dakikada Giresunspor’da Hüsamettin sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına gönderdi. Kaleci topu kornere çıkardı.
25. dakikada Giresunspor’da Nalepa orta sahadan getirdiği topu Balde’ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Balde’nin vuruşunda top kalecide kaldı.
30. dakikada Samsunspor’da Savicevic’in ceza sahası dışından çektiği şutta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
33. dakikada Samsunspor’da sağ kanattan gelen topu alan Gökhan’ın kaleye çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
54. dakikada Giresunspor’da Balde, orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Top kaleci Nurullah’da kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan xx, Murat Altan xx, Mehmet Akıncık xx, Alkım Aksoy xx
Giresunspor: Tolgahan xx, Diarra xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Eren xx (Uzodimma dk. 74 x), Nalepa xx (Erol Can dk. 88 ?), Balde xx (Milinkovic dk. 84 ?), Sadi xx, Sergio Antonio xx, Hayrullah xx, Caner Hüseyin xx
Yedekler: Onurcan xx, Arda xx, Sergen xx, Kerem xx, İshak xx, Muhammet Himmet xx, Fatih xx
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Yılport Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Veli xx, Guido Koçer xx (Ahmethan dk. 80 x), Savicevic xx (Rahman dk. 67 x), Gökhan xx (İlyas dk. 80 ?), Burak xx (Anane-Gyasi dk. 67 xx), Ferhat xx, Keren Can xx, Nadir xx, Erkam xx
Yedekler: Furkan xx, Yalçın xx, Erhan xx, Enes xx
Teknik Sorumlu: Gökhan Ceylani
Sarı Kartlar: Caner Arıcı, Ferhat Çulcuoğlu (Samsunspor), Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman, Anthony Uzodimma (Giresunspor)