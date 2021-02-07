TFF 1. Lig | Altınordu - Beypiliç Boluspor: 2-1

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu, sahasında Beypiliç Boluspor’u Enis Destan ve Burak İnce'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takım böylece puanını 34 yaptı ve 8.sırada yer aldı





Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Uygar Bebek, Oğuz Terzi

Altınordu: Erhan Erentürk, Emre Nefiz (Dk. 65 Rahmi Salih Kaya), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Ufuk Budak, Burak İnce (Dk. 57 Yiğit Emre Çeltik), Furkan Çil, Oğulcan Ülgün (Dk. 78 Kahraman Demirtaş), Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu (Dk. 57 Şeref Özcan), Enis Destan (Dk. 78 Hüsamettin Yener)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Muhsin Yıldırım (Dk. 71 Emin Bayram), Fethi Özer, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Berber, Mustafa Çeçenoğlu, Tugay Kacar, Alican Özfesli (Dk. 46 Hajdarevic), Gökhan Sazdağı (Dk. 90 1 Abdullayev), Papa Diouf (Dk. 71 Kasongo), Gyasi (Dk. 79 Hamza Gür)

Goller: Dk. 8 Enis Destan, Dk. 18 Burak İnce (Altınordu), Dk. 45 1 Mustafa Çeçenoğlu (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Hajdarevic (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Recep Aydın, Dk. 22 Oğulcan Ülgün, Dk. 90 2 Hüsamettin Yener (Altınordu), Dk. 16 Reha Kemal Erginer (Teknik direktör), Dk. 72 Burak Bekaroğlu, Dk. 89 Kasongo, Dk. 90 3 Emin Bayram, Dk. 90 6 Fethi Özer (Beypiliç Boluspor)

(AA)



