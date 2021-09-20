TFF 1. Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu

TFF 1. Lig’in 6. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. İlk 5 haftayı 5 galibiyetle tamamlayan lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, ilk puan kaybını Adanaspor’la deplasmanda golsüz berabere kalarak yaşadı.
Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3
Tuzlaspor- Bursaspor : 0-0
Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-0
Altınordu- Denizlispor : 2-1
Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1
Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
MKE Ankaragücü-Menemenspor: 2-2
Puan durumu
O G B M A Y Av. Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 6 5 1 0 13 0 13 16
2.MKE ANKARAGÜCÜ 6 3 3 0 9 3 6 12
3.EYÜPSPOR 6 4 0 2 10 7 3 12
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 6 4 0 2 5 5 0 12
5.TUZLASPOR 5 3 2 0 8 3 5 11
6.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 6 3 0 3 7 6 1 9
7.MANİSA 6 3 0 3 9 9 0 9
8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 5 2 1 2 7 5 2 7
9.YILPORT SAMSUNSPOR 5 2 1 2 8 8 0 7
10.KOCAELİSPOR 5 2 1 2 4 6 -2 7
11.ALTINORDU 6 2 1 3 8 12 -4 7
12.MENEMENSPOR 6 2 1 3 8 13 -5 7
13.ADANASPOR 6 1 3 2 7 7 0 6
14.BALIKESİRSPOR 5 2 0 3 5 8 -3 6
15.DENİZLİSPOR 6 2 0 4 5 8 -3 6
16.BURSASPOR 6 1 2 3 7 8 -1 5
17.GENÇLERBİRLİĞİ 6 1 2 3 7 13 -6 5
18.İSTANBULSPOR 5 1 1 3 7 8 -1 4
19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 1 1 4 5 10 -5 4
7. hafta
Ligde 7. haftanın programı şöyle:
24 Eylül Cuma
20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Kocaeli)
25 Eylül Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor (Eryaman)
26 Eylül Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Menemenspor-Eyüpspor (Menemen İlçe)
19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bitci Timsah Park)
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)