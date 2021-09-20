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TFF 1. Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu

TFF 1. Lig’in 6. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligin 6. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.

20 Eylül 2021, Pazartesi 22:47 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig 6. hafta maç sonuçları ve puan durumu

TFF 1. Lig’in 6. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. İlk 5 haftayı 5 galibiyetle tamamlayan lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, ilk puan kaybını Adanaspor’la deplasmanda golsüz berabere kalarak yaşadı.

Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3

Tuzlaspor- Bursaspor : 0-0

Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-2

Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-0

Altınordu- Denizlispor : 2-1

Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1

Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

MKE Ankaragücü-Menemenspor: 2-2

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan

1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 6 5 1 0 13 0 13 16

2.MKE ANKARAGÜCÜ 6 3 3 0 9 3 6 12

3.EYÜPSPOR 6 4 0 2 10 7 3 12

4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 6 4 0 2 5 5 0 12

5.TUZLASPOR 5 3 2 0 8 3 5 11

6.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 6 3 0 3 7 6 1 9

7.MANİSA 6 3 0 3 9 9 0 9

8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 5 2 1 2 7 5 2 7

9.YILPORT SAMSUNSPOR 5 2 1 2 8 8 0 7

10.KOCAELİSPOR 5 2 1 2 4 6 -2 7

11.ALTINORDU 6 2 1 3 8 12 -4 7

12.MENEMENSPOR 6 2 1 3 8 13 -5 7

13.ADANASPOR 6 1 3 2 7 7 0 6

14.BALIKESİRSPOR 5 2 0 3 5 8 -3 6

15.DENİZLİSPOR 6 2 0 4 5 8 -3 6

16.BURSASPOR 6 1 2 3 7 8 -1 5

17.GENÇLERBİRLİĞİ 6 1 2 3 7 13 -6 5

18.İSTANBULSPOR 5 1 1 3 7 8 -1 4

19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 1 1 4 5 10 -5 4

7. hafta

Ligde 7. haftanın programı şöyle:

24 Eylül Cuma

20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Kocaeli)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor (Eryaman)

26 Eylül Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Menemenspor-Eyüpspor (Menemen İlçe)

19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bitci Timsah Park)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)

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