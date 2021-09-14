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TFF 1. Lig 4. hafta puan durumu ve 5. haftanın fikstürü

TFF 1. Lig’in dördüncü haftası, oynanan tek maçla tamamlandı, Bereket Sigorta Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.

14 Eylül 2021, Salı 00:02 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig 4. hafta puan durumu ve 5. haftanın fikstürü

TFF 1. Lig’in dördüncü haftası, oynanan tek maçla tamamlandı. Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0 ile geçerek zirvedeki yerini korudu.

TFF 1. Lig’de dördüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

Eyüpspor- Denizlispor : 0-2

Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Adanaspor-Menemenspor: 6-2

Beypiliç Boluspor-Kocaelispor: 2-0

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-0

Altınordu- Bursaspor : 2-1

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-1

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan

1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 4 4 0 0 11 0 11 12

2.TUZLASPOR 4 3 1 0 8 3 5 10

3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 4 3 0 1 8 4 4 9

4.EYÜPSPOR 4 3 0 1 8 5 3 9

5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 3 0 1 4 3 1 9

6.MKE ANKARAGÜCÜ 4 2 2 0 6 1 5 8

7.YILPORT SAMSUNSPOR 3 2 0 1 5 2 3 6

8.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 4 2 0 2 3 3 0 6

9.ADANASPOR 4 1 2 1 7 5 2 5

10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 4 1 1 2 4 5 -1 4

11.ALTINORDU 4 1 1 2 4 8 -4 4

12.KOCAELİSPOR 4 1 1 2 1 5 -4 4

13.İSTANBULSPOR 3 1 0 2 6 6 0 3

14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3

15.BALIKESİRSPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3

16.DENİZLİSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3

17.MENEMENSPOR 4 1 0 3 4 11 -7 3

18.BURSASPOR 4 0 1 3 3 7 -4 1

19.GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 2 9 -7 1

5. hafta programı

TFF 1. Lig’de 5. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

14 Eylül Salı:

16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15 Eylül Çarşamba:

17.00 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)

17.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

20.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bitci Timsah Park)

20.00 Menemenspor-Manisa (Menemen İlçe)

16 Eylül Perşembe:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)

17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor (Kocaeli)

20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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