Tezcan Taşar: Ekonomi bile çöker!

Yarış atı antrenörü Tezcan Taşar da atların dışarı çıkmaları gerektiğini bildirdi. Taşar, "Sürekli atlar gezinti yapıyor, sürekli seyisler, antrenörler gelecek, bunların nal bandı var. Yani burada olmadan olmaz. Sabah idmanımız var, bu atlar idman yapmazsa olmaz. Her türlü bu atlara bakılması lazım. Atlarda ister istemez adale erimesi ve benzeri hastalıklar çok fazla şey olacak. Bu atlara iyi bakılmazsa ekonomi çöker, daha kötü şeyler olur" ifadelerini kullandı.

'Kapatıyorum demek olmuyor'

At sahibi ve yetiştiricisi olan Volkan Yozgatlı, kendilerinin diğer spor dallarıyla aynı kefeye konulmaması gerektiğini belirtti. Yozgatlı, "Burası istihdama bağlı çok önemli bir sektör. Bu sektörde 'Ben burayı kapatıyorum' demek olmuyor. Kesinlikle doğru bir karar almak adına yetkili kişilerin sağlıklı bir şekilde masaya yatırmasını diliyoruz" diye konuştu.

‘Umarım buna çözüm bulunur'

İdman jokeyi Orhan Demirkıran da, "Atlar 5-6 gün çalışmazsa kendilerini sakatlar. Her sabah buraya gelip evlatlarımızı çalıştırıyoruz. Umarız devletimiz bir an önce buna bir çözüm bulur. İnsanlar buradan ekmek bekliyor" açıklamalarında bulundu.