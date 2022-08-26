Tevfik Şafak: Dünya yıldızlarını izleyebiliriz

Transfer dönemi devam ediyor, tüm takımlar kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalar yapıyor. Süper Lig 'de bu sezon tam 404 futbolcu transfer edilirken, menajer Tevfik Şafak da 2022-23 sezonunu değerlendirdi.

Transferler ve takımların başlangıç performansları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Şafak, "Bu yıl Süper Lig çok heyecan verici. Takımların başlangıç performansları bile bütün bir sezonun nasıl geçeceğini açık şekilde ortaya koyuyor. Tüm ekipler hazır olmasa bile yine de sahada ortaya koyulan performans, son derece tatmin edici. Tahmin edilebileceğinden çok daha zorlu, mücadele gücü yüksek, iddialı ve heyecan verici bir sezonun bu yıl bizi beklediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'Dünya Kupası belirleyici olacak'

Çoğu takımın hazır görüntü verdiğini söyleyen Tevfik Şafak, "Yeni sezonda futbolseverleri mücadele gücü son derece yüksek bir lig bekliyor. Şimdiden ortaya konan oyunlar ve gösterile performanslar, ligin tahmin edildiğinden çok daha zorlu geçeceğini gösterdi. Süper Lig’e yeni yükselen ekipler de dahil olmak üzere ligde yer alan takımların büyük bir bölümü hazır bir görüntü sergiledi. Anadolu takımları da dahil olmak üzere ligde yer alan tüm ekipler, her maça galibiyet parolasıyla çıkacak gibi görünüyor. Bu sezon, dört büyüklerin işi hiç de kolay olmayacak. İlk kez bu yıl kasım ayında düzenlenecek olan Dünya Kupası’nın ligdeki tüm takımlar için oldukça belirleyici olacağını düşünüyorum" dedi.

'Herkesin kadrosu güçlü'

Transfer döneminin devam ettiğine ve takımların henüz tam olarak kadrolarını şekillendiremediğine vurgu yapan tecrübeli futbol adamı, "Transfer dönemi henüz devam ediyor. Gelen haberler birçok dünya yıldızı futbolcunun takımlarımızla isimlerinin anıldığı yönünde. Şimdiye dek başta dört büyük kulüp olmak üzere tüm takımlarımız dikkat çeken bir transfer performansı gösterdi. Hemen herkesin kadrosu oldukça güçlü. Süper Lig’de bir iki zayıf ekibin dışında tüm takımlar üst sıralara oynayacak gibi görünüyor. Zayıf ekiplerin kadrolarını güçlendireceğini düşünüyorum. Tüm takımlar, transfer çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. Lige yeni çıkan takımlar bile çok hızlı adapte oldu ve beklentilerin üzerinde performansla lige başladı. Özellikle Ümraniyespor’un performansı herkesi şaşırttı. Yeni transferlerle diğer takımlar da güçlerine güç katacak. Transferler devam ediyor ve dünya yıldızlarını izleyebiliriz" yorumunu yaptı.

Mertcan Polat