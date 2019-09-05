Tevfik Kış son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış için Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Kış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık, bazı spor federasyonu başkanları ve güreş camiasından çok sayıda isim katıldı.

Öğle namazının ardından Tevfik Kış, Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Türkiye Güreş Vakfı Anıt Mezarı'na defnedildi.