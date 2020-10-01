Rangers - Galatasaray maçı futbolseveler tarafından heyecanla bekleniyor. Galatasaray, ülke sıralamasında sadece 675 puan gerimizde bulunan İskoçya’nın temsilcisi Rangers’la Play-Off maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, bu rakibini devirmesi halinde hem Türkiye’nin puanını artıracak hem de peşimizdeki İskoçlar’a büyük bir darbe vuracak. Galatasaray deplasmanda zorlu rakibini geçerek Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyor. Karşılaşma D-Smart ekranlarından naklen izleyiciyle buluşuyor. Dev maç ayrıca teve2 ekranlarından da yayınlanıyor. Kritik maçı izlemek isteyen futbolseverler ''teve2 nasıl izlenir? teve2 uydu frekans bilgileri, Teve2 uydudan nasıl izlenir? Teve2, Digiturk, tivibu ve D-smart hangi kanalda?'' sorulara yanıt arıyor. İşte, teve2 uydu frekans bilgileri…

teve2 frekans ayarları | Teve2 uydudan nasıl izlenir?

12034V - DikeyBatı275005/6103203T4A

12245H - YatayTR275005/6103203T4A

Teve2, Digiturk, tivibu ve D-smart hangi kanalda?

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. Kanal

Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal

Turkcell TV+: 32. kanal

Türksat Kablo TV: 32. Kanal

Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sarı kırmızılı taraftarlar ve futbolseverlere bir müjde verdi. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2’de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan müsabaka öncesinde ve sonrasında yorumcuların değerlendirmeleri Spor Smart'ta olacak. Spor Smart ayrıca teve2 ile birlikte aynı anda müsabakayı canlı olarak izleyicilerine aktaracak.

Rangers - Galatasaray ilk 11'ler

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao