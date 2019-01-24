‘Tetteh burada’ sözü kafaları karıştırdı

Galatasaray’ın transfer gündemindeki isimlerden biri de Benjamin Tetteh. Basın mensupları, havalimanında Abdurrahim Albayrak’a ayak üstü bu konuyla ilgili de soru yöneltti.

24 Ocak 2019, Perşembe 05:54
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‘Tetteh burada’ sözü kafaları karıştırdı

Galatasaray’ın transfer gündemindeki isimlerden biri de Benjamin Tetteh. Basın mensupları, havalimanında Abdurrahim Albayrak’a ayak üstü bu konuyla ilgili de soru yöneltti.

Albayrak’ın başka bir görüşmeden bahsederken, “Tetteh burada” demesi kafaları karıştırdı.

Ganalı futbolcunun, kulübü Sparta Prag ile İspanya’da kampta olduğu ortaya çıkarken, Albayrak konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmadı.

Sarı- Kırmızılılar, 21 yaşındaki santrforun bonservisi için Çekya temsilcisiyle pazarlıkları sürdürüyor.

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