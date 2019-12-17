Testosteron Hormonunun Sağladığı Yararlar Nedir?

Testosteron insan vücut yapısında pek çok özellik ve avantaj taşır. Yaş ilerledikçe Testosteron hormonunun azalması ile beraber yağların enerji açısından, değerlendirilmesi zorlaşır ve kişi zamanda kilo almaya başlar. Ancak ideal testosteron seviyesi insan yapısında farklı ayrıcalıklar tanımaktadır.

- Kas ve kemik yoğunluğunu güçlendirir,

- Enerji seviyesi ile alyuvar üretimini dengeye getirir,

- Erkeksi karakterin gelişiminde önemli rol oynar,

- Cinsel gücü ve isteği arttırır,

- Vücut geliştirme ile beraber kas doku onarımında önemlidir,

- Yağların yakılması konusunda etkili bir anahtardır,

Ergenlik ve yetişkinlik döneminde pek çok unsura bağlı olarak, testosteron hormonu değişkenlik göstermektedir. Özellikle doğal vücut yapısı, hastalık riskleri, genel sağlık ve birçok durum ile bağlantılı olarak farklılıklar yaşanabilir.

Doğal Yoldan Testosteron Arttırma Yöntemleri Nelerdir?

Özellikle yağlı yiyecekler üzerinden dengeli beslenmek, testosteron arttıran yemekler konusunda büyük öneme sahiptir. Yapılan inceleme ve araştırmalar gösteriyor ki, vücut içerisinde yağ oranı %40’ın altına indiği zaman testosteron hormonu önemli oranda azalmaktadır. Uzun yıllar boyunca yağ tüketiminin çok kilo aldırdığı ve zararlı olduğu söylendi. Ancak mutlaka dengeli şekilde vücudun ideal yapısı altında yağ tüketimi yapılması büyük öneme sahiptir. Testosteron hormonunun doğal yollardan artırmak için ise belli başlı bazı besin kaynakları tüketilmelidir.

- Zeytinyağı,

- Hindistan cevizi yağı,

- Kuruyemiş çeşitleri,

- Kırmızı et,

- Tereyağı,

- Her türlü sebze ve meyve kaynağı,

Bu gibi önemli kaynaklar testosteron hormonunun artmasında önemli rol oynamaktadır. Ancak mutlaka dengeli ve ideal tüketime özen gösterilmelidir. Ayrıca tüketilen yağın türü de oldukça önemlidir. Daha çok tekli doymuş yağlar, hayvansal gıda kaynaklı yağlar, kanola yağı ile Hindistan cevizi yağı gibi doğal tüketim kaynakları, etkili testosteron seviyesi için dengeli tüketilmelidir.

Dengeli Testosteron Hormonu İçin Uyku Çok Önemli

Uyku ve testosteron hormonu arasında önemli bir bağlantı bulunmaktadır. Yapılan dengeli ve diyet kapsamındaki beslenme ile beraber sağlıklı sporun yanı sıra, düzenli uyku testosteron hormonu artışı sağlar. Özellikle gerçekleştirilen bir araştırmaya göre en fazla 5 saate inen uyku süresi, erkekler için hormon seviyesinde ’luk bir düşüş yaratmaktadır. O yüzden mutlaka düzenli şekilde standart haline getirilmiş olan 7 ya da 8 saat uyku sağlanmalıdır.

Testosteron Testi

Vücut yapısındaki testosteron hormonunun ideal noktaya ulaşabilmesi için mutlaka doktor kontrolü altında testosteron testi yapılması gerekmektedir. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde ortaya çıkan testosteron testi sonuçları bağlamında, belirli bir beslenme ve egzersiz ile beraber farklı önlemlerin alınması gerekmektedir.

- Stresten mümkün olduğunca uzak durulmalıdır,

- Alkolden uzak durulmalıdır,

- Sağlıklı ve dengeli şekilde kilo verilmeli; ideal kiloya ulaşılmalıdır,

- Düzenli vücut geliştirme çalışılmalı ve koşu ve yürüyüş yapılmalıdır,

Testosteron Arttırıcı Vitamin ve Mineraller

Belli başlı bazı vitamin ve mineraller testosteron artırıcı bir etki yaratmaktadır. Düzenli olarak belli başlı bazı besin kaynaklarından tüketim yapılarak, bu mineral ve vitaminler ile testosteron hormon oranını artırmak mümkün.

D vitamini; Testosteron hormonu artışı sağlanması için D vitamini büyük öneme sahiptir. Testosteronun östrojen hormonuna dönüşmemesi ve serbest kalması adına vücutta mutlaka dengeli şekilde yer almalıdır.

Çinko; Büyüme hormonunda önemli bir kaynak olarak çinko, testosteron hormonu noktasında etkilidir.

Magnezyum; Magnezyum eksikliği vücutta testosteron hormonu seviyesinin düşmesine sebebiyet verir. Günlük tüm bu kaynaklar ihtiyaç doğrultusunda farklı besin kaynakları üzerinden elde edilmelidir.