Tesislerde ‘OHAL’ ilan edildi!

Art arda kaybedilen puanlar sonrasında Trabzonspor kapılarını dış dünyaya kapattı. Tamamen şampiyonluğa odaklanan Bordo-Mavililer’de yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcuların, Galatasaray maçı öncesinde konuşmama kararı aldığı belirtildi. Israrla son haftalarda Fırtına’nın aleyhine yapılan hakem hataları ile ilgili gelen sorulara da başta Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere hiçbir yöneticinin cevap vermediği kaydedildi.