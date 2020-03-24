Evde kalmamız gereken şu günlerde federasyonlar tüm gücüyle vatandaşlara destek olmaya çalışıyor. Bu halkaya en son Türkiye Espor Federasyonu da katıldı.

Corona virüs nedeniyle çoğu insanın evinde geçirdiği şu zamanlarda zamanı daha iyi değerlendirmek adına Türkiye Espor Federasyonu harekete geçti ve herkesin katılabileceği bir FIFA 20 turnuvası düzenlediğini duyurdu.

İşte federasyondan yapılan açıklama:

TESFED #EvdeKal Kupası, Papara ana sponsorluğunda 50.000 TL ana ödül havuzuyla bu hafta başlıyor!

PS4 üzerinden FIFA 20 oynayan herkesin katılabileceği 5 haftalık turnuvalar serisi için kayıtlar ve detaylı bilgi bugün TESFED hesaplarında!



