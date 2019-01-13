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TESFED Zula Türkiye Kupası’nda 250 bin TL dağıtılacak

TESFED Zula Türkiye Kupası‘nın detayları açıklandı. Türkiye E-Spor Federasyonu ve InGame Group arasında imzalanan anlaşma neticesinde, TESFED Zula Türkiye Kupası ismiyle karşımıza çıkan Türkiye Kupası, 250 bin TL ödül dağıtacak.

13 Ocak 2019, Pazar 13:07
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TESFED Zula Türkiye Kupası’nda 250 bin TL dağıtılacak

TESFED Zula Türkiye Kupası yer alacak 16 takımın 10’u Zula Süper Lig’den gelirken, 6’sıyla rekabet ligi ekiplerinden oluşuyor. Tekli eleminasyon sistemiyle -yani bo1- formatında oynanacak olan bu organizasyon, 26-27 Ocak tarihleri arasında Nonstop Zula Espor Merkezi’nde olacak.

1907 Fenerbahçe, Bursa Espor, Galatasaray Espor, Gamers of Future, ICE Warriors, Mod-Z Esports, Outlaw Esports, Oyun Hizmetleri, Vengeance Esports, İstanbul Espor Kulübü, Coza Esports, Ozon Game, Best Crew, Dumanta Klan, Siyah 8 Esports ve Heavy Damage ekiplerinin yer alacağı bu etkinlik, geçtiğimiz günlerde açılışı yapan Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek.

250.000 TL’lik toplam ödül havuzu şöyle paylaştırılacak:

  1. takım 80.000 TL

  2. takım 50.000 TL

  3. takım 25.000 TL

  4. takım 15.000 TL

  5.-8. takım 10.000 TL

  9.-16. takım 5.000 TL


TESFED Zula Türkiye Kupası’nda yer alacak takımlar şöyle:


  1907 Fenerbahçe

  Bursa Espor

  Galatasaray Espor

  Gamers of Future

  ICE Warriors

  Mod-Z Esports

  Outlaw Esports

  Oyun Hizmetleri

  Vengeance Esports

  İstanbul Espor Kulübü

  Coza Esports

  Ozon Game

  Best Crew

  Dumanta Klan

  Siyah 8 Esports

  Heavy Damage

KAynak:Playerbros


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