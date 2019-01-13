TESFED Zula Türkiye Kupası’nda 250 bin TL dağıtılacak

TESFED Zula Türkiye Kupası yer alacak 16 takımın 10’u Zula Süper Lig’den gelirken, 6’sıyla rekabet ligi ekiplerinden oluşuyor. Tekli eleminasyon sistemiyle -yani bo1- formatında oynanacak olan bu organizasyon, 26-27 Ocak tarihleri arasında Nonstop Zula Espor Merkezi’nde olacak.

1907 Fenerbahçe, Bursa Espor, Galatasaray Espor, Gamers of Future, ICE Warriors, Mod-Z Esports, Outlaw Esports, Oyun Hizmetleri, Vengeance Esports, İstanbul Espor Kulübü, Coza Esports, Ozon Game, Best Crew, Dumanta Klan, Siyah 8 Esports ve Heavy Damage ekiplerinin yer alacağı bu etkinlik, geçtiğimiz günlerde açılışı yapan Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek.

250.000 TL’lik toplam ödül havuzu şöyle paylaştırılacak:

1. takım 80.000 TL

2. takım 50.000 TL

3. takım 25.000 TL

4. takım 15.000 TL

5.-8. takım 10.000 TL

9.-16. takım 5.000 TL





TESFED Zula Türkiye Kupası’nda yer alacak takımlar şöyle:





1907 Fenerbahçe

Bursa Espor

Galatasaray Espor

Gamers of Future

ICE Warriors

Mod-Z Esports

Outlaw Esports

Oyun Hizmetleri

Vengeance Esports

İstanbul Espor Kulübü

Coza Esports

Ozon Game

Best Crew

Dumanta Klan

Siyah 8 Esports

Heavy Damage

KAynak:Playerbros



