TESFED Zula Türkiye Kupası’nda 250 bin TL dağıtılacak
TESFED Zula Türkiye Kupası‘nın detayları açıklandı. Türkiye E-Spor Federasyonu ve InGame Group arasında imzalanan anlaşma neticesinde, TESFED Zula Türkiye Kupası ismiyle karşımıza çıkan Türkiye Kupası, 250 bin TL ödül dağıtacak.
TESFED Zula Türkiye Kupası yer alacak 16 takımın 10’u Zula Süper Lig’den gelirken, 6’sıyla rekabet ligi ekiplerinden oluşuyor. Tekli eleminasyon sistemiyle -yani bo1- formatında oynanacak olan bu organizasyon, 26-27 Ocak tarihleri arasında Nonstop Zula Espor Merkezi’nde olacak.
1907 Fenerbahçe, Bursa Espor, Galatasaray Espor, Gamers of Future, ICE Warriors, Mod-Z Esports, Outlaw Esports, Oyun Hizmetleri, Vengeance Esports, İstanbul Espor Kulübü, Coza Esports, Ozon Game, Best Crew, Dumanta Klan, Siyah 8 Esports ve Heavy Damage ekiplerinin yer alacağı bu etkinlik, geçtiğimiz günlerde açılışı yapan Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek.
250.000 TL’lik toplam ödül havuzu şöyle paylaştırılacak:
1. takım 80.000 TL
2. takım 50.000 TL
3. takım 25.000 TL
4. takım 15.000 TL
5.-8. takım 10.000 TL
9.-16. takım 5.000 TL
TESFED Zula Türkiye Kupası’nda yer alacak takımlar şöyle:
1907 Fenerbahçe
Bursa Espor
Galatasaray Espor
Gamers of Future
ICE Warriors
Mod-Z Esports
Outlaw Esports
Oyun Hizmetleri
Vengeance Esports
İstanbul Espor Kulübü
Coza Esports
Ozon Game
Best Crew
Dumanta Klan
Siyah 8 Esports
Heavy Damage
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