Tesfed Zula Türkiye Kupası lideri FastPay Wildcats

Tesfed Zula Türkiye Kupası daimi lideri FastPay Wildcats! Resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Wildcats güç gösterisi yaptı. Turnuva boyunca büyük bir başarı gösteren Wildcats finalde Wildcats ile karşılaştı.

Turnuvaya Wildcats hem akademi hem de as takımı ile katıldı. Ligin en güçlü takımlarını her iki takımda yenerek finale çıkmayı başardı. Bu akşam yapılacak olan final maçının kazananı şimdiden %100 belli oldu.

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