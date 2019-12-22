TESFED Vodafone’da büyük heyecan

Türkiye E-Spor Federasyonu’nun (TESFED) Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’nın finalleri dün başladı, heyecan bugün de devam edecek.

İstanbul Ataşehir’deki FDR Oyun Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda 6 popüler oyunda 3000’den fazla katılımcının yer aldığı, toplam 106 oyuncunun mücadele edeceği finalleri Vodafonelular Gamer Paketleri ile canlı izleyebilecek.

Finalleri değerlendiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ender Özgün de şunları söyledi: “Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık ve 14 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz.”