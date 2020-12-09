Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) öncülüğünde, espora ve esporcuya en fazla yatırım yapan kurumların başında gelen Zula Oyun’un geliştiricisi InGame Group tarafından Türkiye’de bilinçli sporcular yetiştirmek amacıyla örnek bir proje başlatılıyor.

Türkiye’de ve dünyada bu alanda atılmış bir ilk adım niteliğindeki “Her Oyunun Başı Sağlık” adlı proje, #heroyununbaşısağlık hashtag’ıyla duyurulacak. Proje çerçevesinde esporculara ve takım sahiplerine yönelik webinarlar düzenlenecek, sağlıklı beslenme konusunda bilgilerin verildiği, esporcu sağlığı için doğru spor egzersizlerinin öğretileceği videolar hazırlanacak. Bu içerikler, daha sonra TESFED’in Youtube kanalına yüklenerek, esporcuların ve espora ilgisi olan tüm gençlerin yararlanması için önemli bir kaynak oluşturulacak.

Ülkemizde espor alanındaki en yetkili kurum olan TESFED ve espora en fazla yatırım yapan InGame Group olmak üzere iki önemli kurumun güç birliği yaptığı proje ile, esporun sağlıklı gelişimi için bilinçli esporcular yetiştirilmesinin sağlanması ve yıllar içinde geliştirmelerle devam ederek binlerce esporcuya ulaşılması hedefleniyor.

Federasyon, 2 yılda 2.121 esporcuyu lisansladı

Türkiye’de esporu tabana yaymak için kurulduğundan bu yana pek çok önemli çalışmaya imza atan TESFED, uluslararası alanda ise Türkiye’yi esporda söz sahibi ülkelerden biri haline getirmek için adımlar atıyor. Avrupa Espor Federasyonu’nun kuruluşunda aktif görev alan ve kurucu üyeliğine seçilen TESFED, esporda profesyonelleşmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor ve Türk esporcularının uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edebilmeleri için önemli bir konu olan lisanslama çalışmalarına özel bir önem veriyor. Federasyon 2 yılda 175’i kadın olmak üzere toplam 2.121 esporcuyu lisansladı. Bu sürede lisanslı kulüp sayısı 111’e çıkarken, 2019 yılında 3 adet olan espor salonu sayısı ise 17’ye yükseldi.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir: “Ülkemizin esporda büyük potansiyeli var”

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, genç nüfusu göz önüne alındığında Türkiye’de esporun büyük potansiyel barındıran bir alan olduğunu kaydetti.

Esporun bugün olimpiyatlara girmek üzere olan bir spor dalı olduğunu vurgulayan Alper Afşin Özdemir, “Geleceğin sporu olarak tanımlayabileceğimiz esporun, yaşadığı hızlı büyümeyle kısa sürede en sevilen spor dalı olan futbolu da geride bıraktığına şahit olacağız. Ülkemizde bu sporun tüm kurumları ve kurallarıyla yerleşmesine federasyon olarak büyük önem veriyoruz. Esporcu sağlığı da bu noktada temel köşe taşlarından birini oluşturuyor.

Espor sıkı çalışma ve düzenli antrenman isteyen bir spor dalı. Profesyonel sporcular, günlük ortalama 4-5 saatlik düzenli antrenman, bunun yanı sıra bedensel egzersiz, antrenörle takım antrenmanları gibi sıkı ve devamlılık arz eden bir çalışma temposunu sürdürüyor. Esporcularımızın beslenme ve egzersiz konusunda eğitilmelerini içeren bu proje ile bilinçli esporcular yetiştirerek ülkemizde esporun sağlıklı gelişimine kayda değer bir katkı sağlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de espora ve esporcuya en fazla yatırım yapan kurum…

Bir oyun şirketi değil, oyuncu şirketi olma mottosuyla yola çıkan Zula’nın geliştiricisi InGame Group, yerli bir şirket olmanın verdiği sorumlulukla kuruluşundan bu yana espora ayrı bir önem veriyor. Türkiye’de espora ve esporcuya en fazla yatırım yapan kurum olan InGame Group, 2019 yılında Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın en büyük espor merkezi olan “Nonstop Zula Espor Merkezi”ni açtı.

Türkiye’nin resmi 2 espor liginden biri olan Zula Süper Lig’de profesyonel esporcular yetiştiren InGame Group, kadın esporcuların bu sporda varlığını güçlendirmek için, bu yıl Türkiye’nin ilk Kadınlar Ligi olan “Zula Kadınlar Ligi’ni de başlattı. InGame Group, 2019 yılında espora 10 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Genco Alp:

“Bugüne kadar 10 bin esporcu yetiştirdik, profesyonel hayata geçenleri lisansladık”

InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Genco Alp, esporun özellikle son dönemde adı sıkça duyulmaya başlanan, henüz oldukça genç bir spor dalı olduğunu, ancak önümüzdeki 10 yılın en önemli sektörlerinden biri haline geleceğini kaydetti.

Zula markasıyla, yüzde 100 yerli yapım oyun olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini ve esporda pek çok ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Genco Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle son 3 yıldır adından sıkça bahsedilen bir espor gerçeği var. Bu genç spor dalında devasa bir büyüme yaşanırken, ülkemizde gençler esporu çok seviyor ve artık kariyer planlarına dahil ediyor.

Biz yerli bir firma olarak ülkemize duyduğumuz sorumlulukla esporun sağlıklı ve bilinçli gelişmesi için elimizden gelen adımları her zaman atmaya gayret ediyor, esporu ve esporcularımızı önemsiyoruz.

Türkiye’nin tek yerli espor ligi olan Zula Süper Lig ve onun alt ligi niteliğindeki Zula Rekabet Ligi vasıtasıyla bugüne kadar 10 bin civarında esporcu yetiştirdik ve bunlardan profesyonel hayata geçenlerin de tümünü lisansladık. Esporu tabana yaymak için yakın gelecekte bu rakamı 20 bine çıkartmak istiyoruz. Her zaman dayanışma içinde olduğumuz federasyonumuzla birlikte bu önemli projeyi hayata geçirmekten dolayı gururluyuz. Ülkemizde esporun sağlıklı gelişimi için önemli bir ilk adım olan bu projeyi, önümüzdeki yıllarda geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz.”

“Her oyunun başı sağlık!”

Zula Ekibi, projeye ilişkin #heroyununbaşısağlık başlığıyla bir manifesto kaleme aldı. Manifestoda şu görüşlere yer verildi:

“Zula Ekibi olarak, her zaman oyuncuya odaklı geliştirmeler yaptık, onları dinledik ve istediklerine yanıt verdik. %100 yerli yapım oyun olmanın sorumluluğuyla hareket ettik. Türkiye’de Kadınlar Ligi de dahil olmak üzere birçok ilki gerçekleştirdik, kurduk ve organize ettik.

Esporu ve esporcuyu tüm imkanlarımızla destekledik, her zaman yanlarında yer aldık, ülkemizdeki on binlerce gence ilham verdik. Bugün de yine esporu ve esporcuyu desteklediğimiz, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz, göğsümüzün kabardığı bir haberimiz var; Zula ve TESFED güçlerini birleştirdi, alanlarında uzman profesyonellerden yararlanarak esporcularımıza spor ve beslenme danışmanlığı vermeye başlıyoruz.”

Uzmanlar esporculara spor ve beslenme danışmanlığı verecek

Esporcuların fiziksel dengelerini korumalarına destek olmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini teşvik etmek amaçlarını taşıyan proje kapsamında “Her Oyunun Başı Sağlık” adı altında egzersiz ve sağlıklı yaşam destek programı videoları çekilecek.

Alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitim videolarının ilk serisinde, eski Milli Sporcu, Hareket ve Yaşam Koçu Adil Ayvaz, Zula esporcularına fiziksel sağlıklarını korumaları için en uygun egzersiz programları hakkında bilgi verecek.

9 haftalık eğitim programı

Egzersiz & Sağlıklı Yaşam Destek Programı kapsamında, sırt, bel ve boyun egzersizleri, omurga hizalanması egzersizleri, kassal dayanıklılık artırıcı egzersizler, yoga, beden farkındalığı, doğru gıda seçimi, karbonhidratlardan uzak beslenme, uyku düzeni, strese karşı yapılması gerekenler, odaklanma, bağışıklığı güçlü tutma gibi konularının ele alındığı videolar, 9 haftalık bir eğitim programı şeklinde hazırlanacak.

Her yıl farklı uzmanlarla sürdürülmesi planlanan eğitimlerde, sporcuların tüketmeleri ve kaçınmaları gereken gıdalarla ilgili beslenme listeleri, antrenman yaparken ve maça çıktıklarında konforlu ve sağlıklı bir şekilde oynayabilmeleri için uygun ekipman ve fiziksel aktivite önerileri de yapılacak.

Bu eğitim videoları, daha sonra playlist halinde TESFED’in Youtube kanalına yüklenecek ve isteyen tüm esporcuların ve oyuncuların her zaman yararlanabileceği bir kaynak olacak.

Geleceğin sporu…

Dünyada “geleceğin sporu” olarak adlandırılan, amatör ya da profesyonel olarak yapılabilen espor, gençlere el-göz koordinasyonu gibi motor beceriler kazandırmanın yanı sıra, yabancı dil öğrenimini kolaylaştırıyor, hızlı karar verme, strateji geliştirme gibi hayat boyu yararlanabilecekleri önemli beceriler kazandırıyor. Espor gençler için, dijital oyun yazılımı ve programlama, espor yöneticiliği, yayıncılık, espor psikologluğu, antrenörlük, beslenme uzmanlığı, oyun ve espor pazarlaması gibi pek çok yeni kariyer imkanı da sunuyor.

Yaklaşık 32 milyon kişinin oyun ve esporla ilgilendiği Türkiye, bu alanda dünyada 18. sırada yer alıyor. Dünyada espor pazarının büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşırken, gelecek 3 yılda espor ekonomisinin 5 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. 908,8 milyon dolar gelirle esporda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi'nin lideri konumunda olan Türkiye, 4,5 milyonluk espor takipçi kitlesiyle uluslararası alanda iddialı ülkelerden biri.

Ülkemizde 2019 yılında 22 farklı oyunda 21 espor etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye’nin esporda 2016 yılından bu yana başta dünya şampiyonluğu olmak üzere farklı oyun türlerine göre birçok başarısı bulunuyor. Takım başarılarının yanında Türk esporcuları bireysel olarak da başta Amerika ve Avrupa bölgelerinde olmak üzere, ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyor.

Zula'yı Türkiye'de ve dünyada 30 milyon kişi oynuyor

InGame Group çatısı altında yer alan Madbyte Games tarafından geliştirilen Zula, bugün 100’den fazla ülkede, 11 dilde 30 milyon espor sever tarafından oynanıyor.

Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan Zula’nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmesini sağlıyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon Uzungöl, Safranbolu, Çanakkale gibi tarihi ve turistik yerler bulunurken, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs’ta kutlamalar, Ramazan boyunca sahur – iftar hatırlatmaları, mahya ve tanıtımlar, bayramda torpiller, zillere basıp kaçan çocuklar gibi içerikler oyuncular tarafından ilgiyle karşılanıyor. Zula ayrıca, Türkiye’nin 2 resmi espor liginden biri ve tek yerli espor liginin de sahibi.

Dünyada gittikçe daha fazla izleyici tarafından takip edilen espor alanında büyük başarı gösteren Zula, milyonlarca takipçisiyle sosyal medyada da bir fenomene dönüştü. Her gün 5 bin adet videosu dünya çapında oyuncular tarafından YouTube’a yüklenen Zula’nın bu içerikleri de ayda 20 milyonun üzerinde izleniyor.







