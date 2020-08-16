TESFED, HADO Milli takımını kuruyor

TESFED, cinsiyet ayrımının bulunmadığı HADO’da Türk Milli Takımı’nda yer almak isteyenler için Kartal Anatolium AVM’de seçmelerin başladığını açıkladı.

HADO ile Ay-yıldızlı formayı giymeyi hedefleyen tüm oyun severler, Salı ve Perşembe günleri saat 16.00-22.00 arasında Kartal Anatolium’da L2 katında bulunan HADO alanında buluşuyor. Aday kadroya dahil edilen oyuncular, 2-4 Ekim 2020 tarihlerinde İsfanbul TemaPark’da düzenlenecek Milli Takım kampına davet edilecek.

Herkese Hitap Ediyor

Cinsiyet ayrımının bulunmadığı ve 11 yaş üstü tüm sporcu adayları, HADO Türkiye alanına gelerek, milli takım aday kadrosunda yer alabilmek için çalışma yapabiliyor.

Artırılmış gerçeklik ekipmanları ve bir yazılım aracılığıyla üçer kişiden oluşan ve iki takımla oynanan HADO, geleneksel yakar top oyununun hızlandırılmış ve dijitalleştirilmiş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Basit kuralları sayesinde sporcuların kolayca adapte olabildiği HADO, oyuncuların fiziksel ve mental gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca; takımların ve oyuncuların bireysel performanslarını test ederek, geliştirmelerine de olanak tanıyor.

Takım sporu olan bu oyun dalı, aktif spor yapan genç nesilden, öğrencilere, kurumsal çalışanlardan ailelere uzanan geniş bir kesime hitap ediyor.

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