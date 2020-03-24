Evde kalmamız gereken şu günlerde federasyonlar tüm gücüyle vatandaşlara destek olmaya çalışıyor. Bu halkaya en son Türkiye Espor Federasyonu da katıldı. Corona virüs nedeniyle çoğu insanın evinde geçirdiği şu zamanlarda zamanı daha iyi değerlendirmek adına Türkiye Espor Federasyonu harekete geçti ve herkesin katılabileceği bir FIFA 20 turnuvası düzenlediğini dün duyurmuştu.

Bugün yapılan açıklama ile turnuva resmileşti. Ayrıca ödülün de 50 bin TL olduğu duyuruldu. Yapılan duyuruda, "Tüm FIFA 20 oyuncularının katılabileceği, galibiyet alan herkesin Papara'dan ödül kazanacağı 50.000 TL ana ödül havuzlu TESFED #EvdeKal Kupası’nın 1. haftası için kayıtlar başladı." ifadelerine yer verildi.

Önemli Kurallar

Turnuvaya katılmak için aşağıdaki aşamaları takip etmelisiniz:

1. Bir ESL hesabı ile siteye giriş yapmanız gerekiyor

2. Katılmak için turnuvanın gerekliliklerini yerine getirmelisiniz:

PSN Accountı: Türkiye PSN hesabınızı sisteme bağlayın

İkamet / Vatandaşlık:Türkiye vatandaşı olan herkes turnuvaya katılabilir

(PSN hesabınızı bağlamadan turnuvaya kayıt yaptıramazsınız)

4. Artık kayıt olabilirsiniz

5. Belirlenen check-in saatinde siteye giriş yaparak check-in işlemini gerçekleştirin

Maçlara nasıl girebilir





1. Rakibiniz belirlendikten sonra rakibinizi arkadaş olarak ekleyin

2. Online sekmesine gidip, Ultimate Team'i seçin

3. Sağ taraftan dostluk maçlarını seçin

4. Rakibinizi davet edin ve rakibiniz geldikten sonra maçı başlatın

5. Her turun başında bekleme süresi 15 dakikadır

(Rakibiniz gelmezse veya cevap vermezse, bir itiraz bileti açmalısınız)

Turnuva Ayarları

Format: 1v1

Turnuva Formatı: Tekli Eleme,Çeyrek finale kadar tek maç(BO1),Çeyrek final sonrası 3 maçlık seri(BO3), final 5 maçlık seri(BO5)

Yarı final ve final maçları pazar günü oynanacaktır.Yarı finale kalan oyuncular lütfen discord sunucumuzu kullanarak bizimle iletişime geçsin. (discord.gg/eslfifa)

Turnuvada, erteleme yapılmamaktadır. Tüm maçlar belirtilen gün ve saatlerde oynanacaktır.

Maç Ayarları:

Mod:FIFA 20 Ultimate Team Dostluk Maçları

Maç Uzunluğu: 12 dakika(Devre başına 6 dakika)

Kontroller: Herhangi

Beraberlik mevcutsa(3 maçlık seride 1-1) 3. maçta 90 dakika sonunda berabere biter ise altın gol oynanacaktır