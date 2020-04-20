Türkiye E-Spor Federasyonu ve Papara iş birliğiyle Korona virüse karşı insanları evlerinde kalmaları konusunda teşvik etmek için hayata geçirilen TESFED #EvdeKal Kupası’nda son hafta karşılaşmaları da sona erdi.

Son haftada toplamda 898 oyuncu büyük finale ulaşabilmek için birbiri ile yarıştı. 19 Nisan gününün akşam üzeri saatlerinde ise yarı finalist olmaya hak kazanan dört oyuncu CesmeFK, RTG-Quincy, sametcicekmekik ve TheChevalier06 oldu.

Oynanan karşılaşmaların ardından ise TheChevalier06 ve CesmeFK ikilisi finale kalmayı başardı. TESFED #EvdeKal Kupası’nda son haftasında şampiyon, finaldeki rakibi CesmeFK’i 3-2’lik seri ile yenen TheChevalier06 oldu. Böylece TheChevalier06 3.500 TL, finalist CesmeFK ise 1.500 TL ödül kazandı.

Ayrıca ödül kazanan ikili 24 ve 25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek büyük finallere katılmaya da hak kazandı. Etkinliğin büyük finalinde ise 8 oyuncu kupayı almak için yarışacak.