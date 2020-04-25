TESFED ve Papara iş birliğiyle, herkese açık olarak düzenlenen Kupanın ilk Şampiyonası,27 Mart Cuma günü başladı 4 hafta boyunca devam eden şampiyonaların ardından Kupanın galibi, finale kalan 8 oyuncunun yine “evde kalarak”, online mücadelesi sonucu belirlendi.

5 haftalık periyod sonunda mutlu sona ulaşan isim Mert 'iMertAL' Altıntop oldu.

İşte federasyonun Twitter hesabından yapılan açıklama:

5 hafta süren ve 50.000 TL ana ödül havuzlu TESFED #EvdeKal Kupası’nda şampiyon, iMertAL oldu. Kendisini ve finalistleri tebrik ederiz. Corona virüse karşı esporla evde kalan herkese teşekkürler!