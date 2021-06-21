Teşekkürler Gardaşlar

Açılışını İtalya ile Roma’da yaptığımız EURO 2020’de en büyük kozlarımızdan biri de gruptaki diğer iki maçı Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de, yani evimizde oynayacak olmamızdı. Önce Galler, dün de İsviçre... Her fırsatta “İki devlet, tek millet” dediğimiz Azeri kardeşlerimiz üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Sahadan 2-0’lık hüsranla ayrıldığımız Galler maçında rakip takım için gelen 300 taraftara karşılık yaklaşık 29 bin 500 Azeri futbolsever Millilerimiz’e büyük destek verdi. İsviçre karşısında da atmosfer farklı değildi.

Unutulmaz görüntüler

Türkiye ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı’nda yaklaşık 30 bin kişi yer aldı. Tribünlerin yine çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler vardı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallanırken maç boyunca stadyum, “Türkiye” sesleriyle inledi. Fakat sahada yine hüsran vardı. Milliler için turnuva hayal kırıklığıyla sona ererken Azerbaycanlı kardeşlerimizin desteği hafızalarda unutulmayacak bir yer edindi.