A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.. Yarı finale kadar namağlup gelen Filenin Sultanları, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan’a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyordu...

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanan karşılaşmaya 3-0’lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı. Boskovic’in etkili performansıyla 7-1’lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.

İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0’lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16’lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1









A Milli Takım , ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19’luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23’lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan Milli Takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

Finale yükselen Sırbistan’da 37 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019’da Ankara’da oynanan final maçında Türkiye’yi 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye, Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle yarın üçüncülük müsabakasında karşılaşacak.









Salon: Stark Arena

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın)

Sırbistan: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Rasic, Ognjenovic (Silvija Popovic, Lazovic, Caric, Mirkovic)

Setler: 34-32, 26-28, 23-25, 13-25

Süre: 126 dakika (42, 34, 28, 22)