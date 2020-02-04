Terlemenin faydaları neler? Yüz terlemesinin faydası var mı?

Terleme vücudun soğutma sistemidir. Hastalık durumunda veya spor yapıldığında, vücut terleyerek, sıcaklığın dengede tutulmasını sağlar. Vücuttan sıvı şeklinde çıkan terin içerisinde, tuz ve atık madde bulunur. İstenilmeyen bir durum olarak görülen terleme, vücuda birçok katkıda bulunuyor.

Terlemenin faydaları neler?

- Terlemek, vücut içerisindeki hastalıkların dışarıya atılmasını sağlar. Vücut için zararlı olan maddeler, terleme sayesinde dışa atılabilir.

- Uzun vadede kalbin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Terlemenin en önemli faydalarından birisi de kalbin düzenli bir ritme girmesini sağlamasıdır.

- Gözeneklerin devamlı olarak açık kalmasını sağlar. Vücut için sağlıklı ürünler kullanıldığında, gözeneklerin açık olması sayesinde, daha kolay emilim sağlanır. Bu sayede terleme, vücudun dengeli kalmasına yardım eder.

- Terlemek aynı zamanda vücuttaki mikrop ve bakterilerin çalışmasını sağlar. Terleme esnasında, vücudun savunma mekanizmaları devreye girer. Terleme sayesinde, mikrop ve bakteriler savunma mekanizmasıyla dışarıya atılır.

- Sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur. Terlemenin önemli faydalarından birisi de vücudun sıvı dengesini sağlamasıdır. Terleme yoluyla dışarı atılacak atıklar, sıvı tüketiminin daha düzenli hale gelmesine yardımcı olur. Düzenli olarak terleyen bireyin sıvı tüketimi normalden daha fazla olur.

- Terleme, bunama riskini düşürür. Bilim insanlarına göre düzen içerisinde terleyen birisinin unutkan olması, diğer bireylere göre daha az rastlanan bir durumdur.

Yüz terlemesinin faydası var mı?

Yüz terlemesi, rahatsızlık verici olarak görülen, insanlar tarafından çözüm aranan konular arasındadır. Sağlıklı bireylerde ortaya çıkan yüz terlemesinin, sağlık için bazı faydaları mevcut. Özellikle yüz kaslarının aktif olarak çalıştığının göstergesi olduğu söylenebilir. Yüzde terleme meydana geldiğinde, anında önlemenin doğru olmadığı, uzmanlar tarafından belirtiliyor.

- Yüz terlemesi, vücudun sağlıklı olduğunun göstergesidir. Vücudun her yeri spor veya başka nedene bağlı olarak terler. Yüz bölümü de tıpkı diğer bölgeler gibi bu konuda terleyebilir. Vücudun zararlı maddelerinin dışa atılmasını sağlar.

- Yüzün, sağlıklı işlevi için önemlidir. Düzenli yüz terlemesi, bu bölgedeki aşırı yağlanma ve kurumanın önüne geçer. Nem dengesi, yüz bölgesinin terlemesiyle sağlanabilir.

Terleme ne işe yarar?

Terleme insan vücudunun kendi dengesinin korumak için ürettiği ve deri yoluyla dışarı attığı sıvı atıklarıdır. Vücudun terleme yoluyla zararlı atıkları atması, terlemenin esasında gerekliliğini ortaya koyabilir.

Ancak terlemenin en önemli faydası, vücudun soğutma mekanizması olmasıdır. Vücut terleyerek, ısının yükselmesini veya düşmesini engeller. Bu nedenle, sağlıklı bireyler için terlemenin hem doğal hem gerekli olduğunu söylemek mümkündür.

Terleme sonrasında neler yapılmalı?

Terlemenin birçok yolu ve nedeni bulunur. Kişi spor yaparak terlediği gibi sadece hasta olmasından dolayı bu durumu yaşayabilir. Terleme esnasında mikropların, deri dışına atılması, vücudun sağlıklı yaşamı için gereklidir. Terlemeden sonra yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir.

- Spor yaptıktan sonra terlemişseniz, sıcak suyla banyo yapmanız fayda sağlayabilir. Terden sonra yapılacak banyo, vücudun kendisine gelmesini sağlar ve deri yüzeyindeki atıkların def edilmesine yardımcı olur.

- Terleme sonrasında, kurutma işleminin yapılması gerekir. Terlemeden sonra, vücudun hasta olma potansiyelinin olmasının nedeni, gözeneklerin açık olmasıdır. Vücut terledikten sonra kurutup, belli bir süre sonra açık havaya çıkılabilir.

Terlemenin nedenleri neler?

İnsan vücudu durduğu yerde terleyebilir ancak bunun nedeni genellikle hormon bozukluklarıdır. Sağlıklı bireylerde terlemenin birkaç nedeni olabilir. Bunlar, yaşanan hastalıklar olabilir. Aynı şekilde egzersizlerle uğraşılması, koşma veya yürüme sonrası terleme ortaya çıkabilir.

Genellikle vücudun zorlanması sonucunda meydana gelir. Burada dikkat edilmesi gereken kontrolün sağlanabilmesidir. Terleme sorununun giderilmesi için yapılması gereken, havlu veya banyo yöntemlerine başvurmaktır.