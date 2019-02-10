Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor ile bugün oynanacak kritik karşılaşmanın taktik planını belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu mücadelede özellikle Feghouli, Belhanda ve Diagne üçlüsüne güveniyor. Sadece kanatlardan değil, merkezden de rakip savunmanın zorlanması talimatını veren Terim, orta sahanın hücuma sürekli destek vermesini istiyor. Kenar bekleri Nagatomo ve Linnes de, sık sık ileriye çıkarak, ofans hattındaki aksiyonlara yardımcı olacak. Fatih hoca, takımından baskıya üçüncü bölgede başlamasını ve rakibi çıkartmamasını bekliyor.

Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran Fatih hoca, skor avantajı gelene kadar takımını önde oynatmayı düşünüyor.

Zafer yemini ettiler

Hafta içinde babası Talat Terim’i kaybetmenin acısını yaşayan Fatih hoca, Trabzonspor karşısında alınacak galibiyetle ufak da olsa bir teselli bulmak istiyor. Bu doğrultuda taraftarlar ve futbolcular da seferberlik ilan etmiş durumda. Oyuncular, Terim için galibiyet yemini ederken, tribünlerin de hocaya büyük destek vermesi bekleniyor.