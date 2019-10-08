Terim’den oyuncularına: Buna hakkınız yok

Gençlerbirliği maçı sonrası basın toplantısında sert konuşan Fatih Terim, soyunma odasında ise adeta esip gürledi.

08 Ekim 2019, Salı 06:01
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Terim’den oyuncularına: Buna hakkınız yok

İmparator’un, “Bir Galatasaray futbolcusu böyle oynamaz. Buna hakkınız yok. Yenersin, yenilirsin ayrı. Ancak böyle ruhsuz, isteksiz bir görüntüde olamayız. Bunu asla kabul etmiyorum. Bu şekilde devam ederse canımız çok yanar. Ocak’ta da gerekeni yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın” dediği öğrenildi. Terim takıma 3 gün izin verirken, 8. haftadaki Sivasspor karşılaşmasının hazırlıkları yarın başlayacak. Fatih hoca, milli arada da sert uyarılarını sürdürecek.

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