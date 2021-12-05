Galatasaray 'ın 1 puan kaybettiği karşılaşmanın ardından Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka, "15 maç 23 puan hakemle falan açıklanamaz. Çok kaçıyoruz ve kötü oynuyoruz" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Bu sözlere Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin kayıtsız kalamadı.

'Konuşmak için konuşmasan mı..."

Merve Terim Çetin, Büyüka'ya "Ya Hazarcım konuşmak için konuşmasan mı acaba? Allah aşkına sen yapma. Bu maçtan bunu mu çıkardık yani? Bu mu konuşulması gereken?" yorumunu yaptı.

Hazar Büyüka ise Fatih Terim'in kızının bu paylaşımına herhangi bir cevap vermedi.



