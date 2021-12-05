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Terim ve Şansal Büyüka'nın çocukları tartıştı!

Galatasaray'ın Altay'la 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim ile usta gazeteci Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka sosyal medyada tartıştı.

05 Aralık 2021, Pazar 12:22 Son Güncelleme:
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Terim ve Şansal Büyüka'nın çocukları tartıştı!

Galatasaray 'ın 1 puan kaybettiği karşılaşmanın ardından Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka, "15 maç 23 puan hakemle falan açıklanamaz. Çok kaçıyoruz ve kötü oynuyoruz" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Bu sözlere Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin kayıtsız kalamadı.

'Konuşmak için konuşmasan mı..."

Merve Terim Çetin, Büyüka'ya "Ya Hazarcım konuşmak için konuşmasan mı acaba? Allah aşkına sen yapma. Bu maçtan bunu mu çıkardık yani? Bu mu konuşulması gereken?" yorumunu yaptı.

Hazar Büyüka ise Fatih Terim'in kızının bu paylaşımına herhangi bir cevap vermedi.


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