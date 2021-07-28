Galatasaray , Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme aşamasında PSV Eindhoven'a karşı deplasmanda 5-1, sahasında ise 2-1 kaybetti ve elendi. Böylece temsilcilerimizin hasreti sürdü. 2009-10 sezonu başında dönemin UEFA başkanı Michel Platini tarafından getirilen Şampiyonlar yolu ve Lig yolu statüsü sonrasında hiçbir Türk takımı elemeleri geçemedi. En son 2008-09 sezonunda Fenerbahçe elemeleri geçip gruplara kalmıştı.

13 sezondur elemeleri geçemiyoruz

Bu sezon Galatasaray'ın PSV karşısında elenmesi ile birlikte temsilcilerimizin eleme turlarını geçip Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hasreti 13 sezona ulaştı. 2009-10 sezonunda değiştirilen katılım şartları sonrası temsilcilerimiz gruplara kalamama serisi devam etmiş oldu.

2008-09 sezonunda Fenerbahçe başardı ama bu kez Galatasaray elendi

En son Fenerbahçe, 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında başarılı olup gruplara kaldı. Fenerbahçe önce 3.Ön Eleme turu aşamasında MTK Bupadeşte'yi ardından Partizan'ı eleyip gruplara kalmış ancak diğer temsilcimiz Galatasaray daha 3.Ön Eleme turu aşamasında Steaua Bükreş'e elenip iki takımla katılma şansını kullanamamıştı.

En son 2007-08 sezonunda iki takımla Şampiyonlar Ligi

Temsilcilerimiz 2007-08 sezonunda iki takımla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında boy göstermişti. Fenerbahçe, 3. Ön Eleme turu aşamasında Anderlecht karşısında kazanıp gruplara kalmış, Beşiktaş ise önce Sheriff ardından Zurich takımlarına eleyip grup aşamasına gelmişti. Fenerbahçe sözü geçen sezon çeyrek finale kadar gitmişti.

Beşiktaş ve Başakşehir çok yaklaştı

Beşiktaş, 2014-15 sezonunda önce Feyenoord takımını elemiş ardından play-off aşamasında Arsenal ile eşleşmişti. İlk maçta 0-0 berabere kalan Beşiktaş deplasmanda iyi oynamasına rağmen 1-0 kaybedip son anda elenmişti. 2017-18 sezonunda ise Başakşehir önce Club Brugge takımını eleyip ardından Sevilla ile eşleşmişti. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Başakşehir deplasmanda maçı 2-2'ye getirmiş son anlarda Emre Belözoğlu'nun şutu direkten dönmese gruplara kalma şansı yakalamış ancak mücadele berabere sonuçlanınca elenen taraf olmuştu.

Fatih Terim UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk kez kaybetti

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk kez elendi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde daha önce çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başarmıştı.

Galatasaray, 1997-1998’de Sion, 1998-1999’da Grasshoppers, 1999-2000’de Rapid Wien ve 2003-2004’te ise CSKA Sofya’yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1’de adını gruplara yazdırdı

1997-1998 Sion 4-1, 4-1

1998-1999 Grasshoppers 2-1, 3-2

1999-2000 Rapid Wien 3-0, 1-0

2003-2004 CSKA Sofya 3-0, 3-0

2021-2022 PSV Eindhoven 1-5, 1-2 (elendi)