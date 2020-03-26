Galatasaray'da devre arası transfer döneminde başlayan gençleştirme çalışmaları yeni sezonda da devam edecek. Onyekuru, Saracchi gibi isimleri devre arası transfer döneminde kadrosuna katan sarı kırmılı takımda scout ekibinin başında yer alan Emre Utkucan, son olarak Belçika'nın Kotrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi. Kortrijk ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Terem Moffi'nin maliyetinin düşük olması transfer olma ihtimalini güçlendiriyor.

Tam adı Teremas Igoboras Moffi olan yıldız adayı, 25 Mayıs 1999 yılında Nijerya'da dünyaya geldi. 2017 yılında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımına transfer olan Moffi, 2019'da Riteriai'nın yolunu tuttu. Burada 29 maça çıkan ve rakip filelere 20 gol bırakan 20 yaşındaki futbolcu, Belçika ekiplerinden KV Kortrijk'den dikkatini çekti. Devre arası transfer döneminde 150 bin Euro karşılığında Kortrijk'in yolunu tutan Moffi, takımıyla çıktığı 11 maçta 4 gol atmayı başardı.

1.88 boyunda olan Nijeryalı futbolcu, sol ayağını etkili bir şekilde kullanıyor. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Moffi'nin güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro.

Hasan Şaş ve Ümit Davala izledi

Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın Emre Utkucan'ın raporlarını incelediği, ardından da golcü oyuncunun maçlarını izleyecekleri ifade edildi. Galatasaray'ın scout ekibi, Moffi'nin ismini verdi. Terim'in yardımcıları takibe aldı.







