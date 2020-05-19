Vücudun yağ yakımını hızlandıran Tere otu, doğanın birçok alanında yetişebiliyor. Tek başına tüketilmesi tadından dolayı zor olan Tere otu, yoğurtla birlikte veya salatalarda kullanılabiliyor. Dikim işlemleri İlkbahar mevsiminde gerçekleşen Tere otu, sıcak havaları seviyor. Nisan veya Mayıs aylarında pazarlarda yerini alabiliyor.

Tere otu nedir?

Turpgiller familyasından olan Tere Otunun yaprakları salata şeklinde tüketilebilen bitkiler arasında yer alıyor. Faydalı bitkiler gurubunda bulunan Tere Otunun 90 çeşidi doğada yetişiyor. Besin değerleri bakımından zengin olan Tere Otu, acı tadı olmasına rağmen, insanlar tarafından sıklıkla tüketilen bitkiler içinde yer buluyor.

Yüksek oranlarda K ve C vitamini içeren Tere Otu, ayrıca A vitamini ve magnezyum açısından güçlüdür. Bunun yanında, fosfor, potasyum ve manganez mineralleri içeren Tere Otu, hafıza güçlendirici yönüyle uzmanlar tarafından önerilebiliyor.

Tere otunun faydaları nelerdir?

Tere Otu doğada fazlaca bulunan, insan sağlığına yüksek miktarlarda faydalarıyla bilinen bitki türüdür. Faydaları saymakla bitmeyen Tere Otu, vücudun her yanında önemli katkılar sunabiliyor.

- Hafızayı güçlendirici etkisi olan Tere Otu, unutkanlık yaşanma durumlarının önüne geçebiliyor. Zindelik veren Tere Otu, özellikle ihtiyaç olduğu dönemlerde tüketiliyor.

- Yapılan araştırmalarda Tere Otunun demir içerdiği saptandı. Demir bakımından çok zengin olan bitki, demir eksikliği olan hastalara öneriliyor. Kansızlık sorunu olan bireylerin de tüketmesi gereken Tere otu, uzmanlar tarafından tavsiye edildikten sonra tüketilmelidir.

- Tere Otuyla elde edilen çay, kış mevsiminde grip ve nezle gibi rahatsızlıklardan koruyucu etkiye sahiptir. Düzenli olarak kullanıldığında, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayabiliyor. Yine balgam sökücü etkisi olan Tere Otu, boğaz bölgesinde meydana gelebilecek yaraları gidericidir.

- İçerisinde bol miktarda protein ve demir barındırdığından, emzirme döneminde olan annelerin sütünü arttırıcı özelliğe sahiptir.

- Tere Otu düzenli olarak kullanılırsa ayrıca sigaranın önemli zararlarını önleyici güce sahiptir. Bununla birlikte vücuttaki kanserli hücrelerin sayısının azaltılmasına görev görebiliyor.

- Tere Otu, iltihaplanma sorunlarının önüne geçebiliyor. Ağız içerisinde iltihaplanma, boğaz bölgelerinde iltihaplanma oluşumunda, Tere Otu kullanılarak sorun giderilebilir. Tere Otu bunların haricinde, mevsimsel hastalıklara kalkan görevi görebiliyor.

- Ağrılar için Tere Otu bazı dönemlerde önerilebiliyor. İçerisinde iltihap kurutucu maddeler olduğundan, özellikle diş ağrılarının yaşanmaması için Tere Otu önerilebilir.

Tere otu ne işe yarar?

Merak edilenlerden birisi de Tere Otunun kullanımının ne işe yaradığıdır. Tere Otu insan vücudu için paha biçilmez faydalı etkilere sahiptir. Sadece çayı yapılarak tüketilmez, lapası hazırlanıp vücuda sürülebilir. Aynı şekilde çayı soğutularak saçlara sürülebilir.

Cilt lekelerini giderir

Tere otunun lapasını hazırlayarak, cildinizde leke olan kısımlara sürebilirsiniz. Bu işlem sayesinde, cildinizde bulunan lekelerden temelli olarak mümkün olabilir.

Kepek önleyicidir

Tere yapraklarından elde ettiğiniz çayı içebilirsiniz ama aynı zamanda soğutarak, saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Tere Otu yapraklarından elde edilmiş soğutulmuş çay, saçta kepeğe karşı etkilidir. Ayrıca çok yağlı saçlarınız varsa, Tere Otu kullanarak yağlanma sorununu bitirebilirsiniz.

Tere otu ne için kullanılır?

Tere otunun kullanım alanları, diğer bitkilerin olduğu gibi geniştir. Kullanım alanlarının fazlaca olması, Tere Otuna olan ilgiyi bir hayli arttırıyor.

Zayıflama için kullanılıyor

Kilo verme, spor yapma, diyet yapma ve metabolizma yavaşlamasıyla ilgilidir. Tere Otu metabolizmanın hızını düşürerek, kişinin uzun vadede kilo vermesini sağlayabilir. Bölgesel kilolarından kurtulmak isteyenler, doğal diyet yapma amacında olanlar Tere Otu tüketebilirler.

Tiroit tedavisinde kullanılabilir

Gittikçe yaygınlaşan Tiroit bezi rahatsızlığı karşısında doğal çözümler oldukça fazladır. Onlardan birisi Tere otudur. Tere Otu Tiroit bezi sorunu olanlarda çözüm niteliğinde kullanılabilir.

Tere otu nasıl tüketilir?

Tere otunu diğer bitkilerden ayıran noktalardan birisi acı bir tadının olmasıdır. Bu yüzden pişirilip tüketilmesi kesinlikle önerilmiyor. Birçok kişi tarafından acı bir tada sahip olduğu belirtilen Tere Otu, salatalarda tüketilebilir. Ayrıca acı tadının geçmesi için isteğe göre limon dökülerek tüketilmesi mümkündür.



