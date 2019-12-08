Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre Ter Stegen, Mallorca maçında Antoine Griezmann'ın attığı golde nefis bir pas verdi. Kale sahasında attığı uzun pası alan Griezmann rakip kaleye gidip aşırtma bir vuruşla golü attı. Alman kaleci bu sezon Getafe deplasmanında da yaklaşık 60 metre attığı uzun pas ile Luis Suarez'e asist yapmıştı. Böylece La Liga'da 15.hafta geride kalırken Ter Stegen'in 2 asisti oldu.

Hazard ve Ronaldo'yu geçti

Ter Stegen böylece asist istatistiklerinde bu sezon büyük umutlarla transfer olan Eden Hazard ve ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo'yu geçmiş oldu. Bu iki oyuncu bu sezon lig maçlarında 1'er asist yaparken Barcelona'nın yıldız golcüsü Luis Suarez de yine La Liga'da 2 asist yapabildi.

2019-20 sezonun lig maçlarında asist değerleri:

2 asist - Ter Stegen

2 asist - Luis Suarez

1 asist - Eden Hazard

1 asist - C. Ronaldo

Ter Stegen'in Griezmann'a yaptığı asist