Ter Stegen, Hazard'ı geçti! Alman kaleci iki asist yaptı..
Barcelona'nın sahasında 5-2 kazandığı Mallorca maçında ilk golü Griezmann atarken kaleci Ter Stegen yaklaşık 50 metrelik nefis bir pas verdi ve asist yapmış oldu. Alman kaleci bu sezon La Liga'da iki asist yaptı ve oldukça ilginç istatistiğe imza attı.
Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre Ter Stegen, Mallorca maçında Antoine Griezmann'ın attığı golde nefis bir pas verdi. Kale sahasında attığı uzun pası alan Griezmann rakip kaleye gidip aşırtma bir vuruşla golü attı. Alman kaleci bu sezon Getafe deplasmanında da yaklaşık 60 metre attığı uzun pas ile Luis Suarez'e asist yapmıştı. Böylece La Liga'da 15.hafta geride kalırken Ter Stegen'in 2 asisti oldu.
Hazard ve Ronaldo'yu geçti
Ter Stegen böylece asist istatistiklerinde bu sezon büyük umutlarla transfer olan Eden Hazard ve ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo'yu geçmiş oldu. Bu iki oyuncu bu sezon lig maçlarında 1'er asist yaparken Barcelona'nın yıldız golcüsü Luis Suarez de yine La Liga'da 2 asist yapabildi.
2019-20 sezonun lig maçlarında asist değerleri:
2 asist - Ter Stegen
2 asist - Luis Suarez
1 asist - Eden Hazard
1 asist - C. Ronaldo
Ter Stegen'in Griezmann'a yaptığı asist