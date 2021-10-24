Uluslararası yelken ve deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup festivali Bodrum'un sarı yazında yine görkemli bir etkinlikle sona erdi. 23 Ekim Cumartesi günü Kissebükü'nde son bulan Erol Ağan Etabının ardından saat 20:00'de Ağanlar Tersanesinde Ödül Töreni yapıldı. 21:30'da ise yine Ağanlar Tersanesinde Teoman sevenleriyle buluştu.

Teoman konserinin tüm geliri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Türk Eğitim Vakfı Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Fonu ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne bağışlanıyor.

American Hospital The Bodrum Cup'a bu yıl Türkiye'nin tanıtımında American Hospital, Bitci, Ağanlar, Mett Hotel and Beach Resort, Opet, Metro, Anadolu Sigorta, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, goturkiye.com, %100Music, Manzara Isola Ristorante Italiano, Arvento Mobile Systems, Bakar Sigorta, Barboras Yachting, Bodrum Dans Kulübü, Cleopatra Ink., DE Yachting, Era Outdoor, Mandalin, Parkım Ayaz Hotel, Smart Outdoor, Sungulets, TBYA Yachting ve Era Bodrum Sailing Club sponsor olarak destek veriyor.

Festivale ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, TÜRSAB, Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği ve Bodrum Otelciler Derneği destek veriyor.