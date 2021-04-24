Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235 bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının yarı final maçında dünya 67 numarası Cirstea ile klasmanda 85. basamakta yer alan Kostyuk karşı karşıya geldi.

Sorana Cirstea, 1 saat 24 dakika süren müsabakayı 6-4’lük setler sonucunda 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Rumen tenisçi Cirstea, yarın oynanacak finalde bir numaralı seribaşı Elise Mertens (Belçika) ile kozlarını paylaşacak. Saat 17.00’de başlayacak müsabaka, Kanal D’den canlı yayımlanacak.

AA