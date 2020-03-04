Türkiye Erkek Tenis A Milli Takımı'nın Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında İsrail milli takımıyla oynayacağı maçlar, 6-7 Mart tarihlerinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek. Turnuva öncesi düzenlenen basın toplantısına İsrail takım kaptanı Jonathan Erlich ile Türkiye Milli Takımı Kaptanı Haluk Akkoyun, milli tenisçiler Mehmet Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, İlhan Sarp Ağabigün ve Yankı Erel katıldı.

JONATHAN ERLICH: BENİM İÇİN SON DERECE MUTLULUK VERİCİ

İsrail takım kaptanı Jonathan Erlich, "Gerçekten hava çok güzel, muhteşem pratikler yaptık, çok iyi karşılandık. Antalya'ya birçok kez geldim ve her seferinde güzel deneyimler yaşadım. Burada genç oyuncular görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Çok yetenekli Türk sporcular görüyorum. Genç olanlar son derece yetenekli. Çok fazla arkadaşım da oldu burada. Buraya tekrar gelmek benim için son derece mutluluk verici. Umarım benim için güzel geçer. İsrail takımına kaptanlık etmekten son derece mutluluk duyuyorum. Benim için aşırı onur verici. Kendimi iyi hissediyorum umarım takımıma katkı sağlayacağım" dedi.

HALUK AKKOYUN: İNŞALLAH MEYVESİNİ ALACAĞIZ

Türkiye takım kaptanı Haluk Akkoyun, "Antalya'daki kamp dönemimiz oldukça iyi geçti. Özellikle bu kamp döneminde turnuvadan bir hafta önce yine turnuvayı buraya rica ettik, aldılar. 25 bin oyuncumuz hem toprak kortta hem toprak orta turuncu kortta oynayacağı yerde maç yapma şansları olsun diye. Oyuncularımız fiziksel ve teknik olarak hazır durumda. İnşallah birkaç gün sonra bunların meyvesini alacağız. Bizim burada kaptanın ne kadar sözü olsa da kura çekildikten sonra oyuncularımla toplantı yapıyorum. Onların ne istedikleri daha önemli. Oyuncularımız açık ve toprak kort tercih ettikleri için açık ve toprak kortta burada oynamayı tercih ettik. Onların nerelerde rahat ettiği önemli" diye konuştu.

CEM İLKEL: GÜZEL GALİBİYETLER ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Cem İlkel, "Bu sene iyi başladığımı düşünüyorum. Aralık ayında iyi hazırlık dönemi geçirdik. Beraber yükseldik ve forma girdik. Takım olarak buradan güzel galibiyetler alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ALTUĞ ÇELİKBİLEK: GİTGİDE TECRÜBELENİYORUM

Altuğ Çelikbilek, "Aralık'ta iyi kamp dönemi geçirdik. Davis Cup'larda gitgide tecrübeleniyorum. Kendimi formda ve Davis Cup'ta çok özgüvenli hissediyorum" diye konuştu.

SARP AĞABİGÜN: HAZIR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

İlhan Sarp Ağabigün, "Kamp dönemi çok güzel geçti. Öncesinde bir turnuva olmuştu. Hep birlikte antrenman yapıyoruz. Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Milli sporcu Yankı Erel ise, "Hepimiz için iyi hazırlık süreci oldu. Çok iyi hazırlandık. Umarım iyi bir galibiyet alırız buradan" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması sonunda takım kaptanları Türk ve İsrail bayraklarıyla gazetecilere fotoğraf verdi.

MAÇ TAKVİMİ VE TAKIM KADROLARI

6 Mart Cuma günü 11.00'deki açılış töreni sonrasında müsabakalar saat 12.00'de başlayacak ve 2 tekler maçı oynanacak. 7 Mart Cumartesi günü 11.00'de başlayacak müsabakalarda ise 1 çiftler ve 2 tekler maçı oynanacak.

13-14 Eylül 2019'da Danimarka'yı deplasmanda 3-2 yenerek play-off oynamaya hak kazanan milliler bu kez İsrail karşısında tur arayacak. Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı milli takımda, geçen haftalarda ilk Challenger zaferini elde eden dünya 198 numarası Cem İlkel, dünya 327 numarası 23 yaşındaki Altuğ Çelikbilek, deneyimli oyuncu dünya 543 numarası Marsel İlhan, çiftler performansıyla dikkati çeken Sarp Ağabigün ve 2018 Wimbledon genç çiftler şampiyonu Yankı Erel, Türkiye'yi temsil edecek.

İsrail Milli Takımı dünya 353 numarası Edan Leshem, 404 numarası Yshai Oliel, 555 numarası Ben Patael, 829 numarası Daniel Cukierman, çiftler 64 numarası ve aynı zamanda takım kaptanlığını üstlenen Jonathan Erlich'ten oluşan ekiple mücadele edecek.

DHA