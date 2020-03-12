Teniste Fed Kupası’na koronavirüs engeli

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada 14-19 Nisan’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Laszlo Papp Spor Salonu’nda düzenlenmesi planlanan Fed Kupası finallerinin koronavirüs yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca 17-18 Nisan’da 8 farklı yerde gerçekleştirilmesi öngörülen play-off karşılaşmalarının da aynı sebepten dolayı başka bir tarihte yapılacağı ifade edildi.

Kadın milli tenis takımlarının mücadele ettiği kupada finallerin ve play-off’ların oynanacağı tarihlerin, daha sonra yapılacak açıklamayla duyurulacağı belirtildi.

İSTANBUL (AA)