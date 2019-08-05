Teniste Avrupa Yaz Kupası finallerinde ilk rakip İspanya

İlay Yörük, Zeynep Sönmez ve Zeyneb Sena Sarıoğlan'dan oluşan Türkiye 18 Yaş Kız Tenis Takımı, Fransa’nın Granville şehrinde düzenlenecek Avrupa Yaz Kupası finallerine gitmeye hak kazandı. Milli sporcular final grubunda ilk mücadelesini bugün İspanya karşısında verecek.

Romanya'nın Arad kentinde C grubunda mücadele eden, kaptanlıklarını Dorukcan Kökver ve Fatih Taha Erün’ün üstlendiği 18 Yaş Kız Takımı eleme grubundaki ilk sınavını İsveç önünde vererek rakibini 2-1 mağlup etti. İlk iki tek maçı sonucunda durum 1-1'e gelirken eşleşmenin galibini çiftler maçı belirledi. Düğümü çözen çiftler mücadelesinde karşılaşmayı 7-6(6), 1-6, 11-9'luk setlerle kazanan milli takım, yarı finale yükseldi. Yarı finallerde Belarus’a 2-1 yenilen ay yıldızlılar bulundukları C grubunda statü gereği ilk 3 takımın finallere gitme hakkına sahip olmasıyla gruptaki son mücadelelerinde Bulgaristan’ı 3-0 yenerek adlarını finale yazdırdı. 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 18 Yaş Avrupa Yaz Kupası Finalleri’ne Türkiye’nin yanısıra şu ülkeler katılacak: Fransa, Rusya, İspanya, Slovakya, Britanya, Macaristan ve Belarus.

DHA